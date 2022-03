La primavera si avvicina e cambiano le nostre esigenze, anche in cucina. Ai piatti caldi dell’inverno, come zuppe, minestre e vellutate, subentrano pietanze all’insegna della freschezza e della mediterraneità. Man mano che le temperature saliranno, ricominceranno anche i pranzi e le cene organizzati all’aperto con amici e parenti. Per questo, è meglio non farci trovare impreparati.

Oggi vediamo come preparare un antipasto veloce, fresco e amico della salute: dei rotolini vegetariani di zucchine e caprino. La ricetta è consigliata addirittura dagli esperti della Fondazione Veronesi, che ne esaltano le qualità nutritive oltre che il gusto. Vediamo di seguito quali sono gli ingredienti necessari e come preparare il piatto passo dopo passo.

Questo antipasto vegetariano gourmet pronto in 5 minuti fa leccare le dita agli ospiti tenendo a bada il colesterolo cattivo

Preparare un antipasto dall’aspetto gourmet non è mai stato tanto semplice e veloce. Per fare i nostri rotolini di zucchine e caprino, innanzitutto abbiamo bisogno di:

3 zucchine;

150 g di formaggio caprino spalmabile;

4 limoni;

qualche ciuffo di prezzemolo;

un barattolo di pomodori secchi;

1 tazzina di capperi sottaceto;

3 cucchiai di pane grattugiato;

olio extravergine di oliva;

1 scalogno (o una cipolla).

Gli esperti della Fondazione Veronesi sottolineano tutta la bontà degli ingredienti. L’olio extravergine di oliva, su tutti, è ricco di grassi insaturi e antiossidanti, che contrasterebbero i radicali liberi e terrebbero a bada il colesterolo cattivo. Gli esperti lo considerano un alleato portentoso della salute di cuore e arterie. Allo stesso livello, il prezzemolo, fonte di vitamina A, B e C, oltre che di ferro e calcio. Le sue proprietà spaziano dalle diuretiche alle lassative.

Una volta analizzati tutti i benefici del piatto, vediamo come prepararlo.

Preparazione

Come anticipato, preparare questo antipasto vegetariano gourmet è semplice e veloce. Partiamo affettando le zucchine per verticale, con l’aiuto di un pelapatate (che rende l’operazione più facile e precisa). Poi, spremiamo il succo dei limoni in una ciotola e immergiamoci le zucchine. Aggiungiamo anche capperi e prezzemolo tritato.

Lasciamo riposare e spostiamo l’attenzione sul caprino. Tritiamo il caprino in un frullatore, insieme a 5 o 6 pomodori secchi, lo scalogno e il pangrattato. A questo punto prendiamo le zucchine, una per una, e dopo averle scolate, poniamo su ciascuna un cucchiaio di crema di caprino. Arrotoliamo le zucchine su loro stesse e il nostro antipasto è pronto.

