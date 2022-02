Spesso davanti ai fornelli ci colgono dubbi difficili. Infatti, spesso siamo combattuti se optare per qualcosa che stuzzichi il palato o per qualcosa che possa giovare alla salute e alla linea. Tante volte trovare un compromesso può essere difficile e si finisce per cedere verso una direzione o l’altra. Il risultato sarà ottenere o piatti super grassi o totalmente insipidi.

Eppure, ampliando il nostro ricettario, potremmo trovare qualche preparazione che incontri ambedue le esigenze. Abbiamo ampia scelta, infatti. Ad esempio, come secondo potremo optare per straccetti di pollo con frutta secca o per il salmone con le pere. Altrettanto valido anche questo antipasto di croccanti carciofi impanati nel pangrattato.

Una frittura particolare

Da qualche tempo grande successo sta avendo la friggitrice ad aria, un macchinario che consente di ottenere ottime fritture ma leggere. Infatti, sfrutta il calore dell’aria e non dell’olio, dunque il risultato è meno grasso.

Possiamo quindi impiegarla anche per ottenere dei golosi carciofi croccanti da stuzzicare come antipasto. Una goduria per il nostro stomaco ma anche per quello dei nostri commensali. Le classiche pastelle all’uovo però non sono adatte, perché dato il tipo di cottura della friggitrice rischierebbero di scivolare dai carciofi. Per la pastella utilizzeremo quindi:

150 g di pangrattato;

2 cucchiai di prezzemolo;

pepe nero q.b.;

un cucchiaio di olio di oliva;

6 cucchiai di pecorino grattugiato;

sale.

Ci serviranno poi 4/5 carciofi e dell’altro olio di oliva.

Questo antipasto di croccanti carciofi impanati nel pangrattato si cucina non al forno o in padella ma con la friggitrice ad aria

Cominciamo la preparazione pulendo i carciofi, disfacendoci dunque di foglie esterne e punte.

Dopo di che taglieremo ogni carciofo a metà.

Poniamo una pentola con l’acqua sul fuoco e saliamola. Raggiunta l’ebollizione caliamovi all’interno i nostri carciofi. Dovremo lasciarli bollire fin quando non risulteranno morbidi sotto la forchetta. Ottenuto tale risultato scoliamoli.

Mischiamo pangrattato, pecorino, sale, pepe e prezzemolo. Spennelliamo leggermente i carciofi con l’olio e poi impaniamoli nella nostra pastella. Li inseriremo poi nel cestello della friggitrice. Spruzziamovi dell’olio attraverso il puff, cioè un vaporizzatore. Li cuoceremo a 200 gradi per dieci minuti circa, avendo cura di rigirarli durante la cottura.

Una volta cotti e dotati di una bella crosticina, possiamo estrarre i nostri carciofi e servirli.

Possiamo usarli come antipasto per aprire una cena in compagnia già alla grande, ma volendo possono diventare anche un secondo o un aperitivo stuzzicante. Sarà un piacere mangiarli e prepararli perché potremo godere della bontà di un fritto senza però gli svantaggi che solitamente comporta.

