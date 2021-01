Cosa c’è di meglio del connubio perfetto tra croccante e cremoso? Oggi proponiamo uno sfizioso piatto a base di polenta che possiede proprio queste due caratteristiche. Questo antipasto croccante e cremoso al tempo stesso travolgerà il gusto anche dei palati più esigenti. Sono i medaglioni croccanti di polenta con crema al gorgonzola e noci.

Ingredienti per la polenta

250 gr. di farina di mais;

1 litro d’acqua;

20 gr. di olio evo;

20 gr. di sale grosso;

1 litro di olio per friggere.

Ingredienti per la crema

100 gr. di gorgonzola;

100 gr. di formaggio spalmabile;

60 gr. di noci;

10 ml. di olio evo;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparare la polenta

Per preparare la polenta, versare l’acqua in una pentola capiente. Metterla sul fuoco e farle raggiungere il bollore. A questo punto aggiungere il sale grosso e l’olio extravergine d’oliva. Unire la farina di mais ed iniziare a mescolare. È consigliabile utilizzare una frusta a mano per evitare che si formino i grumi. Cuocere la polenta a fiamma media, né troppo alta, né troppo bassa. Non appena si sarà addensata, toglierla dal fuoco.

Versare la polenta ben calda su una placca da forno rivestita, dunque livellarla con un cucchiaio o un mattarello fino ad ottenere uno strato spesso circa mezzo centimetro.

Lasciar raffreddare completamente la polenta e prendere delle formine rotonde del diametro non superiore ai 4 centimetri. Con queste, ricavare dei cerchi di polenta e farli friggere nell’olio bollente per farli dorare da entrambi i lati. Trasferire poi i dischetti sopra la carta per fritti e dedicarsi alla preparazione della crema.

Preparare la crema

Per preparare la crema, mettere in un mixer il gorgonzola tagliato a cubetti, il formaggio spalmabile, l’olio extravergine d’oliva, il sale e il pepe. In pochi secondi, otterremo una crema.

Trasferirla in un sac-à-poche (o utilizzare un cucchiaio, in alternativa) e usarla per decorare i dischetti di polenta.

Non resta che riporli su un tagliere e servirli ponendo un gheriglio di noce su ogni crostino.

Siamo certi che questo antipasto croccante e cremoso al tempo stesso travolgerà il gusto anche dei palati più esigenti.

