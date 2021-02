I funghi sono una vera delizia e, nella nostra cucina, sono largamente utilizzati dagli antipasti ai secondi piatti. Quella che vogliamo proporre oggi è una deliziosa pietanza che vede come protagonisti i funghi. Infatti, questo antipasto a base di funghi è un’esplosione di sapore perché insieme allo speck e alla provola creano un connubio perfetto. Mettiamoci al lavoro.

Ingredienti per i funghi ripieni

500 gr. di funghi champignon;

100 gr. di speck;

100 gr. di provola affumicata;

2 uova;

25 gr. di pangrattato;

25 gr. di parmigiano grattugiato;

1 spicchio d’aglio;

30 gr. di olio evo;

sale q.b.;

pepe q.b.;

un rametto di rosmarino.

Preparare il ripieno

Per preparare questo piatto, è necessario procurarsi dei funghi champignon abbastanza grandi. Dunque, per pulirli, prendere un canovaccio pulito e inumidirlo con l’acqua. A questo punto, strofinare la superficie del fungo con il canovaccio: è sconsigliabile lavarli sotto l’acqua corrente perché tendono ad assorbirla. Quindi dividere i cappelli dai gambi e ridurre questi ultimi a tocchetti. In una padella, mettere l’olio ed unire i gambi a tocchetti insieme allo spicchio d’aglio. Farli cuocere per circa 5 minuti ed aggiungere sale e pepe. Trasferire i gambi in una ciotola avendo cura di eliminare l’olio in eccesso e lo spicchio d’aglio usato per insaporire. Ridurre lo speck a fiammiferi o a cubetti e tagliare allo stesso modo anche la provola affumicata. Unire entrambi ai gambi fatti cuocere in precedenza ed aggiungere le uova, il parmigiano grattugiato e il pangrattato. Salare e pepare a piacere, amalgamare gli ingredienti, tritare il rosmarino ed aggiungerlo agli altri ingredienti.

Farcire i funghi e farli cuocere

Si consiglia di controllare la consistenza del composto prima di riempire i funghi: esso dovrà risultare morbido ma non eccessivamente molle: in caso, aggiungere ancora un pizzico di pangrattato. Nel frattempo, accendere il forno a 180 gradi in modalità statica. Rivestire una teglia con carta da forno, olearla leggermente e distribuire i funghi su di essa. Riempire i funghi con il composto precedentemente preparato e spolverizzarli con un po’ di pangrattato in superficie. Infine, aggiungere sopra ai funghi un filo d’olio ed infornarli. Far cuocere, dunque, per circa 20 minuti e sfornarli. Questo antipasto a base di funghi è un’esplosione di sapore: si consiglia di servirlo ben caldo per poter apprezzare al meglio il suo sapore.

Approfondimento

