Campania, terra di storia, antichi sapori e bellissime città affacciate sul mare. Eppure non tutti sanno che in questa Regione tutta da scoprire si cela una piccola meraviglia in cui è possibile passare delle giornate particolarmente serene. Infatti, questo antico e bellissimo borgo campano promette relax e tranquillità a chi lo visita. Scopriamo subito di quale incantevole borgo si tratta.

Un piccolo gioiello campano che non tutti conoscono

Per scoprire uno dei borghi più particolari e affascinanti della Campania dobbiamo inoltrarci nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. In questo territorio Patrimonio UNESCO dell’Umanità, famoso gli per antichi resti di Paestum e Velia, è possibile incontrare un piccolo borgo affacciato sul mare.

Fu qui che nel 1811 Giacchino Murat, allora Re di Napoli, pronunciò le famose parole “Qui non si muore”, riferendosi probabilmente alla bellezza del luogo.

Parliamo di Castellabate, piccolo centro reso famoso dal film “Benvenuti al Sud”, in cui il tempo passa sereno e porta via ogni preoccupazione. Qui sarà possibile scoprire un antico castello, godersi bellissimi panorami sul mare e perdersi nell’antico dedalo di viuzze del centro storico.

Questo antico e bellissimo borgo campano promette relax e tranquillità a chi lo visita

Quindi, quali sono le attrazioni da non perdersi assolutamente se si visita Castellabate? Merita scuramente una visita il belvedere di San Costabile, una terrazza panoramica che permette al visitatore di abbracciare con lo sguardo tutta la costa sottostante. Da qui si può proseguire verso il centro storico, un dedalo di antiche stradine in cui il tempo sembra essersi fermato.

Arriviamo infine al Castello dell’Abate, struttura difensiva anti-saracena risalente al 1100 circa da cui prende il nome questo centro abitato.

Per concludere, gli amanti del mare non potranno perdersi una visita alle spiagge che costellano i dintorni di questo antico borgo. Tra queste spiccano la mondana spiaggia di Marina Piccola, presso la frazione di Santa Maria di Castellabate, l’accogliente porticciolo turistico dell’altra frazione, San Marco di Castellabate, e la riserva marina di Punta Licosa.

Approfondimento

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore