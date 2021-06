Alcuni animali amano le nostre coccole. Cani, gatti, e non solo, se domestici, spesso sono felici se li tocchiamo. Ovviamente, anche in questi casi, bisogna fare attenzione. Una carezza, però, difficilmente ucciderà uno di questi animali.

Ci sono però altri casi in cui il contatto con l’uomo può essere fatale per alcuni animali. Questo animale è bellissimo ma non dobbiamo toccarlo mai perché potremmo ucciderlo. Scopriamo insieme quando ciò avviene e perché.

Un animale delicato

Fin da piccoli sappiamo che sulle ali delle farfalle c’è una specie di polverina. Spesso ci viene anche detto di non toccare le ali proprio per non rimuovere questa polvere. Non tutti sanno però che non si tratta davvero di polvere. Sulle ali sono invece presenti moltissime piccole squame. Queste hanno un ruolo fondamentale per la farfalla.

Prima di tutto le donano il suo bellissimo colore. La colorazione delle ali non piace solo a noi, ma può essere utile alle farfalle stesse per attirare potenziali partner. Ma non solo, sono anche quindi utilissimi per la mimetizzazione. Le scaglie, inoltre, aiutano le ali della farfalla ad assorbire e immagazzinare il calore del sole. Infine, le scaglie donano alla farfalla, col loro peso, il giusto equilibrio che le permette di volare.

Questo animale è bellissimo ma non dobbiamo toccarlo mai perché potremmo ucciderlo

È quindi facile capire perché dovremo evitare di toccare le farfalle. In particolare, inoltre, dobbiamo evitare di toccare proprio le loro ali. Il contatto può infatti rimuovere parte di queste scaglie. Prima di tutto, infatti, rischiamo di far perdere alle farfalle un’arma di difesa dato che le farfalle faranno più fatica a mimetizzarsi.

Essendo animali a sangue freddo, inoltre, avranno molta più difficoltà a immagazzinare il calore necessario. Ma non solo. Rimuovendo queste scaglie, rischiamo di sbilanciare irrimediabilmente le farfalle. Ciò può rendere loro impossibile volare. Il destino delle farfalle, in questo caso, è quasi sempre la morte.