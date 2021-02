Quando pensiamo ad animali pericolosi, ci viene in mente qualche grande predatore, come le tigri asiatiche, oppure le pantere della giungla. Pensiamo insomma ai cosiddetti “predatori alfa”, che sono non solo i grandi felini, ma anche temibili creature marine come le orche e gli squali. Questo gruppo di animali è caratterizzato dal fatto di non avere alcun predatore all’interno del suo ecosistema d’origine.

Quello che non ci chiediamo mai è: esistono animali che non si fanno intimorire neanche dal più grosso degli avversari? Che nonostante non siano a loro volta dei predatori alfa, riescano comunque a sopravvivere all’attacco di un animale ben più grosso?

Ebbene, esistono eccome, ed oggi ne conosceremo uno. Questo animale assomiglia ad una puzzola ma tiene testa anche ai leoni.

Il tasso del miele

Il tasso del miele è un mammifero che appartiene alla famiglia dei mustelidi. Questa famiglia, per intenderci, è la stessa delle lontre, dei tassi, ed appunto delle puzzole. A prima vista questo animale, che si trova soprattutto in Africa o in Medio Oriente, sembra innocuo. Ma non lo è affatto e basta una rapida ricerca su YouTube per vedere parecchie testimonianze della forza del tasso del miele.

Nel caso questo animale venga attaccato da un animale più grosso, come un leone, esso non esita a difendersi con enorme fierezza. E può persino succedere che riesca ad avere la meglio, mettendo in fuga il Re della savana. In ogni caso, vende sempre cara la pelle: per questo è meglio che anche gli esseri umani gli stiano alla larga.

Forza, ma anche resistenza

Il tasso del miele possiede anche una clamorosa resistenza al veleno. E non stiamo parlando solo di essere resistente all’occasionale morso velenoso. Il tasso del miele infatti mangia senza problemi serpenti velenosissimi interi, come se niente fosse. Poi ovviamente il veleno gli entra in circolo, ma lui non se ne preoccupa. Dorme per qualche ora e poi si risveglia come se nulla fosse, con il veleno smaltito. Questa caratteristica fa sì che i serpenti siano una componente regolare della dieta del tasso.

Il messaggio è chiaro: se lo incontriamo, non diamogli fastidio, perchè questo animale assomiglia ad una puzzola ma tiene testa anche ai leoni. E alle tigri. E ai serpenti. Sarà per questo motivo che non è assolutamente in pericolo di estinzione, a differenza di altri simpatici animali.