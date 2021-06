Mangiare è considerato uno dei grandi piaceri della vita. Ma farlo solo per saziarsi non dando la giusta importanza alla qualità dei cibi, è un errore che potrebbe costarci caro.

Obesità, difficoltà cardiache, diabete. Sono solo alcuni dei problemi che “mangiare nella maniera sbagliata” potrebbe provocarci.

Una corretta alimentazione si basa su alimenti di qualità, freschi e di stagione. Meglio evitare, quindi, cibi con zuccheri aggiunti, pieni di conservati, coloranti e grassi.

Un alimento di grande pregio

Una sana alimentazione necessita quindi di cibi salutari e sani.

Un alimento, in particolare, è considerato il re della tavola e della dieta mediterranea. Un prodotto di grandissimo pregio, dalle origini antichissime e ribattezzato dal popolo dei Fenici: “oro liquido”.

Parliamo dell’olio di oliva. Un alimento buono che fa bene alla salute e che aiuta a risolvere i problemi di pelle e capelli.

L’olio di oliva, contiene vitamina E, ed è considerato un importante antiossidante. Protegge le arterie e abbassa il livello di colesterolo nel sangue. Difende il nostro corpo dall’invecchiamento di pelle e ossa.

Questo alimento utilizzato in cucina cura anche il corpo dalla testa ai piedi

Abbiamo visto come l’olio di oliva sia un alimento indispensabile per la nostra alimentazione e per prevenire alcune malattie.

Ma perché l’olio di oliva cura dalla testa ai piedi?

Partiamo dalla testa. L’olio di oliva è ricco di emollienti, che nutrono e proteggono i capelli. Utilizzato come balsamo per districare le punte o per creare una maschera che donerà lucentezza e morbidezza.

L’olio di oliva è ottimo per contrastare i primi segni dell’età. Basta solo qualche goccia sul viso. Inoltre è un perfetto struccante naturale.

Passiamo al corpo. È necessario usare solo qualche goccia di olio d’oliva per aiutare a ridurre le smagliature in gravidanza.

Non solo, è un ottimo rimedio per nutrire quelle parti del corpo molto secche. Gomiti, ginocchia e talloni.

Mescolato con miele e zucchero diventa un meraviglioso scrub per eliminare le cellule morte da gambe e piedi.

L’olio di oliva ha mille usi. Ecco perché questo alimento utilizzato in cucina cura anche il corpo dalla testa ai piedi. Ottimo come condimento e perfetto per la pelle.