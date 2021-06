Con le temperature che ormai da qualche giorno si sono stabilizzate sopra i trenta gradi in molte regioni del Paese, giustamente in tanti iniziano a considerare di andare in spiaggia. Se infatti fino a poche settimane fa ancora vi era troppo vento e troppo freddo per potersi fare un bagno, ad ora le cose sono cambiate. Inizia a tutti gli effetti l’estate, e con essa i bagni al mare e le ore distesi sull’asciugamano a prendere il sole.

Una minaccia sottovalutata

Prendere il sole non solo è estremamente rilassante, ma ci permette anche di essere più belli. Infatti per molti l’abbronzatura dona un tocco in più in termini di bellezza estetica, e per questo fanno di tutto per ottenerla. Non dobbiamo però scordarci che il sole, e i raggi UVA e UVB in particolare, possono rivelarsi una minaccia molto seria e da non sottovalutare. È quindi necessario, sempre e comunque, cercare di proteggersi.

Questo alimento straordinario offre una protezione dai raggi solari

Un’esposizione prolungata al sole potrebbe danneggiare moltissimo la nostra pelle, soprattutto se non usiamo una protezione solare quando ci stendiamo sull’asciugamano. La crema infatti non è importante solamente per non scottarsi, ma anche per evitare problemi a lungo termine. Per questo motivo non dobbiamo mai farci trovare impreparati. Ma, se per qualche motivo non dovessimo averla a disposizione, è importante sapere che esistono dei trucchi per poter utilizzare dei sostituti d’emergenza. Infatti questo alimento straordinario offre una protezione dai raggi solari. Stiamo parlando dell’olio di semi di sesamo.

Non tutti lo sanno infatti ma questo olio, usato spesso anche in cucina, contiene una grande quantità di vitamina E. Quest’ultima mostra una proprietà antiossidante, che dona alla pelle una protezione solare non indifferente. Ovviamente si tratta di un rimedio di emergenza, che non conferisce la stessa copertura di una crema solare con filtri sicuri e testati.

Ma, di certo, è una soluzione che può aiutare molto se l’alternativa è quella di non applicare nulla. Nel caso ci ricordassimo di non avere la crema proprio all’ultimo momento, l’olio di sesamo potrebbe rivelarsi un’ottima alternativa. Si sconsiglia comunque il rimedio a chi ha la pelle chiara e sensibile.