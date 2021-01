Il concetto di “cibo sano” fa pensare a qualcosa di insapore, poco se non per niente invitante e da mangiare controvoglia.

Solo raramente si suppone che un cibo o un piatto salutare possa anche essere buono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ebbene, cerchiamo di superare una volta per tutte quest’idea così sbagliata e ormai antica. Sano è anche buono, addirittura più di tanti cibi grassi. E poi, come abbiamo visto in un precedente articolo (link qui), nemmeno un eccesso dei cosiddetti “cibi salutari” fa bene al nostro organismo. Variazione e moderazione sono le parole chiave di una dieta corretta ed equilibrata.

Questa volta ci soffermeremo su un alimento sano che piace a tantissime persone e che si utilizza per piatti dolci e salati.

Questo alimento è buonissimo e fa bene alla salute

Non possiamo che riferirci al pistacchio. Col suo colore verde acceso, il pistacchio è così amato che ha conquistato diverse pagine sui social media dedicate solo a lui. Re del gelato per eccellenza, il più apprezzato è quello di Bronte. Si tratta di un piccolo Comune in provincia di Catania divenuto famoso per questo che potremmo definire un vero e proprio “oro verde”.

Non solo buono al sapore e bello alla vista, ma anche amico del nostro benessere. Difatti, questo alimento è buonissimo e fa bene alla salute.

Combatte l’insonnia

Uno studio dell’Università della Louisiana ha riscontrato nei pistacchi un’elevata presenza di melatonina, l’ormone responsabile del ciclo sonno-veglia. I ricercatori hanno anche dimostrato che la loro eventuale tostatura non altera le loro proprietà e caratteristiche nutrizionali.

Oltre alla melatonina, inoltre, i pistacchi sono ricchi di potassio e magnesio, fondamentali nei periodi di tensione e di spossatezza.

Se li si vuole consumare come snack, la quantità consigliata è di circa 30 grammi al giorno.

Meglio però non abusarne, dato il loro elevato apporto calorico. Quindi, va bene mangiare il pistacchio soprattutto la sera se si soffre di insonnia, ma attenzione se si sta seguendo una dieta ipocalorica.