Se c’è un malessere in grado di farci impazzire è il mal di testa. Molti di noi tengono in borsetta o nella 24 ore le bustine monouso per eliminarlo. Ma questo alimento così minuscolo ma incredibilmente grande per combattere il mal di testa è davvero efficace: lo zenzero. Utilizzato da secoli come antidolorifico in Oriente, questa spezia della stessa famiglia della curcuma, è considerata un potente antinfiammatorio. Lo conferma un importante studio internazionale, che andiamo a vedere in questo articolo assieme ai nostri Esperti.

Il mal di testa un male comune

Secondo le statistiche mediche, il mal di testa affligge un italiano su 5. Soprattutto donne. Parliamo di emicranie e cefalee croniche e non estemporanee. Sicuramente il mal di testa peggiora la nostra quotidianità, le relazioni lavorative e i rapporti interpersonali. Prima di assumere un farmaco specifico, ricordiamoci di consultare sempre il medico, o quantomeno il farmacista di fiducia. Questo alimento così minuscolo ma incredibilmente grande per combattere il mal di testa è anche valido come prevenzione. Vediamo come assumerlo e tutte le sue caratteristiche benefiche.

Come assumere lo zenzero per prevenire il mal di testa

I sistemi più semplici per assumere lo zenzero in polvere sono nel tè, assieme al limone, nelle tisane o nei decotti. Alcuni preferiscono inserirlo nelle verdure e sulle carni a fine cottura. Altri, addirittura masticarlo, come facevano una volta col tabacco. Possiamo infatti trovare in vendita le sue radici dal fruttivendolo, ma anche sul web. Uno dei sistemi più antichi prevede anche di spalmarlo direttamente sulle tempie e sulla fronte, dopo averlo unito a qualche goccia di olio essenziale.

Tutti gli altri benefici dello zenzero

Come dicevamo sopra lo zenzero è riconosciuto per le sue molte virtù preventive, ma anche curative dei sintomi più leggeri. Tra questi:

favorire la salute della prostata;

migliorare metabolismo e digestione;

prevenire infiammazioni alla gola;

accelerare la circolazione sanguigna, migliorandola;

combattere la ritenzione idrica;

elevare le difese immunitarie;

proteggere il sistema cardiovascolare.

Potremmo tranquillamente definirla “una polvere magica”, se la assumiamo nella tradizionale versione nei barattoli delle spezie.

