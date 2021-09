Siamo sempre alla ricerca di alimenti che facciano bene al nostro organismo ma a volte questa ricerca può essere davvero stressante. Spesso al supermercato veniamo investiti da tantissima pubblicità e dall’enorme offerte di prodotti. Tutti promettono grandi benefici, pochi grassi, nessuna sostanza nociva. Ma quali sono davvero i cibi più salutati e genuini?

A volte non vale la pena cercare troppo, anzi è consigliabile guardare alla vecchia cucina delle nonne. Magari a cibi a cui oggi non diamo più molta importanza. Oppure che hanno un costo basso e che tutti abbiamo in casa. Infatti questo alimento che compriamo a pochi euro è un fantastico antiossidante e potrebbe aiutare ad abbassare il colesterolo. Una miniera di benefici in un piccolo bulbo ed ecco di cosa stiamo parlando.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questo alimento che compriamo a pochi euro è un fantastico antiossidante e potrebbe aiutare ad abbassare il colesterolo

Dicendo che è un bulbo abbiamo già dato un indizio. Il prodotto protagonista di questo articolo è l’aglio. Così piccolo e facile da conservare che a volte dimentichiamo di averlo in casa. Eppure è fondamentale per tantissime ricette e non solo. Infatti, saremo stupiti di sapere che l’aglio, che ha origini sulle montagne dell’Asia centrale, è ricco di proprietà incredibili. Oggi nel nostro Paese si coltivano 3 varietà principali che sono l’aglio rosso, quello bianco e quello rosa. E proprio ottobre è il mese perfetto per seminarlo. Oltretutto, alla fine del mese è l’ultima occasione per piantare questo ortaggio dai mille usi e raccoglierlo per tutto l’anno.

In passato l’uso di questo bulbo non si restringeva alla cucina, ma anche alla medicina. Già il filosofo Aristotele raccontava degli impieghi terapeutici dell’aglio. E anche nella medicina orientale era spesso utilizzato contro varie patologie. Oggi la medicina e specialmente la farmacologia hanno riscoperto le sue virtù. La sua composizione, per esempio, lo rende una grande fonte di antiossidanti.

Tutti i benefici

La presenza di allicina, in particolare, determina il potere antibatterico e antivirale dell’aglio. Proprio per questo viene utilizzato per combattere l’Helycobacter pilori, le micosi dei piedi e i vermi intestinali. Inoltre, l’aglio ha effetti sulla salute cardiovascolare. Grazie al suo effetto ipotensivo aiuta ad abbassare la pressione del sangue e svolge un’azione diuretica.

Inoltre, studi recenti affermano come l’aglio inibisca il colesterolo cattivo. Questo si ridurrebbe almeno del 10% assumendo questo bulbo quotidianamente. L’aglio è anche ricco di vitamina C e B6, oltre che di selenio fondamentale per la crescita.