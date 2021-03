Benessere, tranquillità e voglia di rinascere. Sono questi i concetti che un po’ ci accomunano in questo periodo. Un anno e più di pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero e che ancora ci costringe a fare i conti con i pericoli del coronavirus.

Difendere la vita, la libertà e la quotidianità resta un diritto ma anche un dovere fondamentale. Oggi, una riflessione sullo stato di salute dell’intero pienata acquisisce un valore differente, più profondo.

Tra un lockdown e l’altro e con una prepotente crisi economica che sta spazzando via il superfluo, il desiderio che si sta diffondendo è quello di un ritorno alle origini. Lo sguardo è sempre più rivolto alla semplicità delle cose. La società del consumismo si riduce e complice anche la crisi, cresce la voglia di vivere dignitosamente con poco, il necessario.

Le stelle del piccolo e grande schermo

Anche tra le star di Hollywood e non solo cresce il desiderio di curare mente e corpo con prodotti naturali quanto più vicini ad un consumo sostenibile e in linea con le nuove tendenze. Ebbene, si era già parlato più volte di come il miele potesse apportare degli enormi benefici anche alla pelle e ai capelli. Impacchi e creme, infatti, sono già ampiamente usati ma stanno dilagando questi 5 semplici consigli di bellezza per una beauty routine da fare comodamente a casa e in poco tempo.

Questo alimento amatissimo che tutti abbiamo in casa è il nuovo segreto di bellezza delle star. Le labbra secche

Influencer e stelle del piccolo e grande schermo, infatti, molto più spesso, adottano questa terapia al miele.

Per le labbra secche, sembrerebbe sorprendente l’effetto benefico di un sottile strato di miele prima di andare a letto.

L’acne

Per chi soffre di acne, invece, l’applicazione del miele sulla parte interessata garantisce risultati veloci. Dopo lo strato di miele si applica una garza e poi si lascia in posa per tutta la notte.

Pelle luminosa

Se l’effetto che si desidera è quello di una pelle luminosa, allora una miscela di una parte di miele e due parti di aloe vera, applicata sul viso, doneranno al viso più luce. In questo caso è prevista una posa di 30 minuti.

Schiarente naturale

Ed ancora, una miscela di miele e tisana alla camomilla spruzzata sui capelli e lasciata in posa una notte con i capelli raccolti e coperti da una cuffia, schiarirà la chioma con un effetto caldo e naturale.

Doppie punte

Per ridurre il problema delle doppie punte, in una ciotola mescolare due parti di miele e due parti di olio d’oliva. Applicare il composto solo sulle lunghezze. Lasciare agire tutta la notte e risciacquare con abbondante acqua. Il risultato è garantito.

Se “Questo alimento amatissimo che tutti abbiamo in casa è il nuovo segreto di bellezza delle star” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Capelli finalmente senza forfora grazie a questo ingredienti inaspettato ma che sta spopolando”.