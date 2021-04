La Pasqua è sempre più vicina e con essa la voglia di cucinare e addobbare la tavola a festa. Nonostante le attuali restrizioni e il minor numero di commensali la tavola riveste sempre la sua importanza. Parte allora la ricerca alle migliori idee per realizzare un centrotavola che celebri degnamente tale ricorrenza. Questo albero di ciliegio tanto bello da sembrare vero è il centrotavola pasquale perfetto e la Redazione di ProiezionidiBorsa mostrerà come poterlo preparare. Ecco subito l’occorrente necessario e come procedere.

Un riciclo

Realizzare un centrotavola perfetto non implica necessariamente di dover spendere molti soldi. Anzi, nella decorazione di case e tavole il riciclo è sempre la scelta migliore. In questo caso consigliamo di conservare i rami recisi delle potature e di privarli delle foglie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

È possibile scegliere il ramo di ogni tipologia di pianta: limone, ulivo o vite sono solo alcuni esempi. Basterà selezionare i rami più belli, portarli alla stessa altezza e privarli del fogliame. Questi saranno la base per un perfetto finto albero di ciliegio. Cercare un contenitore di vetro come un grande barattolo o un vaso e inserire i rami all’interno.

Tovaglioli e colorante

Questo albero di ciliegio tanto bello da sembrare vero è il centrotavola pasquale perfetto anche per un pranzo in famiglia. Una volta ottenuti i rami è possibile realizzare i fiori di ciliegio. Questi naturalmente presentano meravigliose sfumature rosa su una base bianca.

Per ricrearle suggeriamo quindi di usare dei tovaglioli e del colorante rosso. Non bisogna acquistarlo perché è possibile usare coloranti alimentari naturali come l’estratto di carota rossa, l’infuso ai frutti rossi o ancora il vino rosso. Insomma, consigliamo di giocare con quanto presente a casa.

Eleganti sfumature

Basterà creare la tipica forma del fiore di ciliegio piegando piccole strisce di tovagliolo più e più volte a triangolo. Bisognerà arrotondarle tagliando la punta dei triangoli con le forbici. Poi intingere per pochissimi secondi parte del tovagliolo nel colorante scelto disciolto in acqua e lasciare asciugare.

Incollare i fiori direttamente sui rami con qualche goccio di colla a caldo. Ed ecco pronto un meraviglioso centrotavola pasquale da abbinare eventualmente a queste uova colorate in modo naturale.