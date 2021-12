Arriva il Natale e molti di noi potrebbero essere tentati di adottare un cucciolo bisognoso o di comprarne uno. La scelta è personale ma bisogna pur sempre ricordarsi che quando si prende un cane è per sempre. Quindi è meglio essere consapevoli della responsabilità a cui si va incontro scegliendo un compagno che possa essere compatibile con le nostre abitudini di vita e con i nostri bisogni. Per questo oggi ne illustriamo uno che non tutti conoscono. Infatti questo affettuoso cane da appartamento candido come la neve perde pochissimo pelo e ha una salute di ferro. Vediamo insieme di quale si tratta e se è un amico a quattro zampe adatto alle nostre esigenze e al nostro stile di vita.

Stiamo parlando del bichon à poil frisé, un esemplare canino di piccola taglia spesso confuso con un barboncino oppure con un maltese. Questo splendido animale ha parecchi pregi ed è molto facile da gestire. Così come la sua pulizia che è abbastanza semplice da eseguire. Prima di tutto non perde pelo, rendendo le pulizie di casa molto più semplici. Se avessimo però dei dubbi su come rimuoverli, qui abbiamo spiegato come togliere i peli degli animali dai maglioni, dai pavimenti e dal divano con poche semplici mosse. Questo però non significa che non abbia bisogno di una spazzolatura o di una toelettatura. Poi gode generalmente di buona salute ed è improbabile che sviluppi delle patologie che invece risultano pesantemente più presenti in altre razze.

Il temperamento di questo splendido animale

Inoltre ha un carattere molto giocoso adatto alla compagnia dei bambini. È abbastanza testardo quindi nei primi anni necessita di una guida ferma e sicura, anche se in generale è adattabile alle situazioni ed è educato. È necessario però un controllo amorevole per evitare che sviluppi delle paure e che abbia un atteggiamento sottomesso. Non è un cane da guardia, ma è molto reattivo e può far notare ai padroni delle potenziali situazioni di pericolo. Ama molto stare all’aperto anche se è perfetto per la vita e la routine casalinga. Essendo molto vivace e compagnone, patisce molto la solitudine. Quindi non è adatto a chi sta molte ore fuori casa dato che ha bisogno della presenza del padrone o di qualche altro membro della famiglia.

