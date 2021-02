Siamo sempre alla ricerca di nuovi accessori elettronici. Vogliamo la Smart TV, così possiamo vedere Netflix. Vogliamo le console per videogiochi, così possiamo divertirci con i migliori titoli che abbiamo scaricato.

E poi tablet, smartwatch, e tante altre amenità elettroniche. Tutti oggetti utili e anche molto pratici. Basti pensare agli ereader, che ci permettono di portare con noi tutti i libri che vogliamo senza appesantirci zaini e borse.

Tuttavia esiste una periferica a cui pochi pensano, ma che può svoltare l’esperienza di lavoro e svago su PC. Questo accessorio è fondamentale per chiunque possieda un computer.

Due schermi sono meglio di uno

Ciò che consigliamo di acquistare è un secondo schermo per il PC. Molti potrebbero ritenere che non sia necessario, che non ne hanno mai davvero sentito il bisogno. Ma chi lo prova poi non può più farne a meno.

Innanzitutto, il secondo schermo è particolarmente indicato a chi utilizza un computer portatile. I laptop hanno solitamente uno schermo piuttosto piccolo, per cui sono poco indicati, ad esempio, per vedere film e serie tv. L’esperienza ne risulta senza dubbio compromessa, e la svolta potrebbe arrivare acquistando un secondo schermo più grande ed a più alta definizione. I nuovi blockbuster della Marvel o della Warner diventeranno così una gioia per gli occhi.

La crescita di produttività

Ma non di solo svago vive l’uomo, ed anzi molti con il PC ci lavorano. Ed è forse qui che il doppio schermo forse tira fuori il meglio di sé.

Avere due schermi permette infatti di massimizzare la propria produttività, visualizzando ad esempio da un lato un bilancio aziendale, e dall’altro il foglio Excel su cui facciamo i nostri calcoli economici. Invece di dover passare da uno all’altro aprendo e chiudendo le finestre, li avremo tutti e due di fronte a noi.

Una bella comodità, ed un grande risparmio di tempo. Non solo permette di lavorare in maniera più efficace, ma rende meno frustrante tutti i compiti svolti su PC.

Questo accessorio è fondamentale per chiunque possieda un computer: si tratta del secondo schermo, adatto per tutte le esigenze.