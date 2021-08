Durante l’estate non è sempre facile riuscire a trovare una località in cui passare delle vacanze serene, lontani dalla calca e dal turismo di massa. Eppure, esistono ancora dei piccoli paradisi abbastanza isolati in cui poter ritrovare un contatto autentico con la natura e godersi un po’ di sano relax. Ad esempio, quest’isola dal mare cristallino è il posto perfetto per passare delle vacanze stupende. Scopriamo assieme di cosa si tratta.

Un’isola della Sardegna davvero suggestiva

In un precedente articolo abbiamo capito come passare delle vacanze da sogno e lontane dai turisti in questa bellissima località poco conosciuta della Sardegna. In quell’occasione abbiamo parlato dell’isola di San Pietro, perfetto connubio tra cultura, tradizione e relax in riva al mare. Oggi vogliamo presentarvi, invece, un isolotto che fa sempre parte dell’arcipelago del Sulcis, ma presenta delle caratteristiche ancora più esclusive. Infatti, qui sarà possibile passare delle giornate stupende, lontane dall’inquinamento acustico, godendosi un ambiente sereno e assolutamente poco frequentato. Parliamo dell’isola Piana, piccolo paradiso ecologico assolutamente da scoprire.

Quest’isola dal mare cristallino è il posto perfetto per passare delle vacanze stupende

Andiamo allora alla scoperta delle caratteristiche che rendono la piccola e suggestiva Isola Piana tanto particolare. Innanzitutto, questo piccolo lembo di terra farà la felicità di tutti coloro che sono alla ricerca della pace dei sensi e del silenzio. Qui, infatti, sono presenti solamente 200 case e non è permesso circolare né in macchina, né in moto e tantomeno in bicicletta. Il risultato è un piccolo paradiso di tranquillità, in cui è ancora possibile riscoprire una natura selvaggia e incontaminata, popolata da falchi e gabbiani.

Le acque cristalline di questa isola, inoltre, regalano emozioni veramente indimenticabili a tutti coloro che vogliono dedicarsi alla vela o alla pesca. La piccola spiaggia dell’isola permette di godersi delle giornate indimenticabili, sdraiati di fronte al mare. Infine, l’isola è ecologicamente autosufficiente, in quanto gli scarichi dell’acqua non vengono rilasciati in mare, ma depurati e utilizzati a fini di irrigazione. Insomma, un piccolo paradiso terrestre davvero capace di sorprendere chiunque vi voglia passare le vacanze estive in assoluta tranquillità.

