Il freddo è alle porte. Per prepararci al suo arrivo, finalmente è arrivata l’ora di rivedere il nostro guardaroba. Grazie al cambio di stagione ci siamo liberati di vestiti vecchi o inutilizzati. Adesso è tempo di rinnovarci e fare qualche acquisto intelligente. Con le temperature che scendono non possiamo non avere un cappello a proteggerci. Se non ne abbiamo uno, può essere l’occasione giusta per sperimentare nuove soluzioni per il nostro look.

Allora, quest’inverno rinnoviamo il guardaroba con 4 modelli di cappelli che incantano. La tendenza del 2021 prevede cappelli chic, eleganti e appariscenti. La parte superiore della nostra testa non è mai stata così protagonista. In questo articolo ci addentreremo nell’immaginario dei grandi stilisti e sceglieremo il nostro modello preferito.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Dal minimalismo raffinato al trionfo delle misure

Alcuni stilisti hanno scelto di osare ma restando nell’ambito dell’eleganza del pret-à-porter. La scelta, quindi, ricade sugli immancabili cappelli di lana. Basta un piccolo dettaglio a rendere unici e speciali chi li indossa. Inoltre, si possono portare di giorno e la sera trasformarsi in accessorio di classe. Il nero con applicazioni luminose è la scelta più azzeccata. Ma bastano delle grandi trecce per trasformare un semplice berretto di lana in un oggetto del desiderio.

Si è detto che per l’inverno gli stilisti hanno pensato di esagerare. Così nascono i cappelli oversize. Enormi e soprattutto vistosi, abbagliano con le loro forme geometriche e i colori sgargianti. Arancione corallo, rosso carminio, ma anche nero e panna ma con forme innovative. Ecco che il copricapo tradizionale dei laureandi americani si allarga e diventa un’impalcatura da indossare con un vestito semplice nero. Ancora, dall’Italia nasce un cappello dalla forma più squadrata e con visiera spiovente in stile “vedo non vedo”.

Quest’inverno rinnoviamo il guardaroba con 4 modelli di cappelli che incantano

Le stranezze non finiscono qui grazie alla reinterpretazione del basco francese. Lo stilista Marc Jacobs si fa portavoce di un nuovo modo di indossare questo accessorio. Grazie al colore rosso dona sensualità a un look minimale. Mentre Dior utilizza un tessuto nero e lucido per il suo cappello alla francese. Ma si può sempre optare per una scelta più seria ma estremamente sensuale. Si tratta del basco total black con righe bianche di Dolce&Gabbana.

Per chi vuole stupire con un registro più ribelle, ecco il modello bombato i feltro con grandi scritte in bianco. Accompagniamolo a grandi occhiali che danno un fare misterioso. Se cerchiamo novità anche per i nostri capelli, ecco le 2 nuove acconciature invernali di tendenza 2021 per chi cerca l’eleganza.