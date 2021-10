Durante l’inverno alcune persone affrontano, a livello quotidiano, problemi che a lungo andare possono diventare fastidiosi. Infatti, le basse temperature e le brutte giornate portano conseguenze che possono spesso risultare anche spiacevoli. Tra queste, sicuramente, c’è il freddo che si avverte ogni volta che si esce di casa. In questo caso, dovremmo tentare di coprirci il più possibile, scegliendo dei cappotti che possano realmente proteggerci. Se non sapessimo quale scegliere, potremo anche seguire le tendenze, prendendo una giacca che non solo ci farà sentire al caldo e coccolati, ma che è anche super di moda questo periodo e di cui parliamo in questo nostro precedente articolo.

Quest’inverno contro labbra secche e screpolate per il freddo potrebbe aiutarci questo rimedio naturale geniale

Oltre a coprirci, però, dobbiamo anche prenderci cura di noi. Per esempio, moltissime persone, a causa del freddo, si ritrovano con le mani screpolate in continuazione. Oltre a consultare un medico per cercare di risolvere la situazione, potremmo anche mettere in pratica alcuni rimedi naturali che potrebbero tornarci davvero utili. Di uno ne avevamo proprio parlato in questo nostro precedente articolo. Ma non sono solo le mani a subire le conseguenze del freddo. Anche le nostre labbra ne risentono, e non poco. Proprio per non sentire più questo fastidio e cercare di risollevare la situazione, oggi vogliamo consigliare un rimedio della nonna davvero efficace che potrebbe aiutarci.

Il rimedio della nonna comprende glicerina e petali di rosa, ecco come usarli per un risultato ottimale

La soluzione casalinga, di cui stiamo parlando, si basa su due ingredienti fondamentali: glicerina e petali di rosa. Una volta procurati questi due elementi, potremo realizzare una maschera che donerà morbidezza e serenità alla nostra bocca. Per prima cosa, in una piccola ciotolina, versiamo 3 gocce di glicerina. Ora, al suo interno, mettiamo anche 4 petali di rosa e mescoliamo. Applichiamo dolcemente sulle labbra e lasciamo che la soluzione faccia effetto per almeno mezz’ora. Risciacquiamo poi con acqua tiepida. Dovremmo vedere la nostra bocca molto più morbida e rosea. Perciò, quest’inverno contro labbra secche e screpolate per il freddo potrebbe aiutarci questo rimedio naturale geniale. Ci sono però delle precisazioni da fare.

Come abbiamo specificato in precedenza, infatti, quello che abbiamo appena consigliato è un semplice rimedio della nonna. Questo vuol dire che non ha alcuna base scientifica. Prima di metterlo in pratica consultiamo, quindi, il nostro medico di fiducia. A seconda di ciò che ci dirà, potremo sapere con certezza se ci converrà provare questo rimedio casalingo o meno.

