Il dolce rappresenta la coccola che conclude il pasto e lascia ospiti e familiari con la pancia piena e il palato felice. Averne uno sempre pronto all’occorrenza è una mossa furba e torna utile in molti casi. Molte preparazioni si conservano per giorni comodamente in congelatore, per essere poi tranquillamente consumati a fine pasto.

Il consiglio è di usare sempre frutta fresca di stagione, magari in abbinamento a ingredienti cremosi come yogurt, mascarpone o panna. Questa ricetta unisce le due cose e promette un dolce facilissimo da preparare e ancor più semplice da servire all’occorrenza.

Il consiglio è di servirlo ben freddo e di provare a realizzarlo usando stampi di forme e dimensioni diversi. Di certo, il risultato meraviglierà tutti gli ospiti, che ne apprezzeranno il gusto delicato e irresistibilmente cremoso.

Gli ingredienti per preparare questo morbido dessert

200 grammi di mascarpone;

50 grammi di zucchero a velo;

100 grammi di yogurt bianco;

200 grammi di fragole;

10 grammi di gelatina alimentare in fogli;

qualche lampone (facoltativo).

Per guarnire

zucchero a velo q.b.

Quest’insuperabile dessert al cucchiaio con frutta e yogurt è un dolce delicato, in cui affondare il cucchiaio. Per prepararlo basta impiegare davvero pochissimo tempo, perché si tratta di un semifreddo da preparare con le fragole di stagione. Non sarà necessario usare la panna, eppure il risultato meraviglierà tutti per morbidezza e leggerezza del dolce.

Quindi, iniziare a mescolare il mascarpone con una forchetta per renderlo più morbido. Aggiungere anche lo zucchero e amalgamare fino a completa fusione degli ingredienti. Lasciare riposare in frigorifero.

Ed ecco perché quest’insuperabile dessert al cucchiaio con frutta e yogurt si prepara in 10 minuti anche senza panna

Mettere la gelatina in ammollo in acqua fredda. Possiamo scegliere anche di usare queste alternative al suo utilizzo. Nel frattempo, tagliare le fragole a pezzetti e metterle da parte. Aggiungere lo yogurt alla crema al mascarpone. Strizzare via la gelatina dall’acqua e scioglierla in poca acqua tiepida. Quindi, aggiungerla al composto cremoso.

Aggiungere anche le fragole a pezzi, foderare uno stampo in silicone per plum cake e versare tutto all’interno. Riporre tutto in freezer per un’ora, sformare e guarnire con zucchero a velo e lamponi a piacere. Non resta che affondare il cucchiaio e perdersi in questo dolce golosissimo.

