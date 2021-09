I fiori di questa pianta hanno una forma particolarissima e un aroma davvero intenso. La Datura è una pianta proveniente dall’America del meridione e dall’Asia e appartenente a una famiglia veramente molto grande.

Tra le varietà di Datura più comuni, figura quella con il fiore giallo, ma non mancano anche infiorescenze color violetto o bianco. Le fioriture durano a partire dalla primavera per tutto l’autunno e sono davvero spettacolari. Infatti, quest’insolito fiore giallo a campanella ha un dolce profumo di agrumi e fiorisce abbondantemente per circa 8 o 9 mesi. È nel corso della notte che i fiori emettono un profumo agrumato più intenso, perché si aprono.

Come coltivarlo e godere delle sue immense fioriture

Bisogna premettere che la pianta è velenosa, per cui chi la coltiva lo fa solo per uno scopo ornamentale. La specie Cornigera è adatta per aiuole e come pianta da bordura, la Fastuosa è una varietà ornamentale per via dei suoi fiori colori crema. I metodi di coltivazione sono grossomodo gli stessi per tutte le varietà di Datura.

Bisognerà, infatti, dotare le piante di un terreno sciolto e ben drenato. La pianta non tollera facilmente il vento, per cui è preferibile collocarla in una zona riparata.

Nel caso di coltivazione in vaso, suggeriamo di collocarla sotto piccolo porticato o sul balcone, al riparo da vento e pioggia. Le irrigazioni saranno regolari e occorrerà ripeterle frequentemente durante i periodi di maggiore siccità.

È preferibile concimare la pianta 2 volte al mese per prolungare le bellissime fioriture. Meglio utilizzare un fertilizzante liquido direttamente nell’acqua delle annaffiature e sempre seguendo le dosi riportate in confezione.

Questo periodo è quello della potatura della Datura prima del gelo tipico dell’inverno, un po’ come accade per ogni pianta perenne. Bisognerà potare tutto tranne i rami nati da poco tempo e sempre a una distanza di circa un centimetro e mezzo dal nodo. Questo è il punto da cui partono fiori e foglie.

Molti confondono la Datura con la Brugmansia perché i fiori sono molto simili, ma crescono eretti e non penduli.

La pianta ha per suo più grande nemico il marciume radicale, ma fortunatamente sparpagliare paglia e foglie sul terriccio della pianta ha questo importante effetto. Questo vale per le piante in terra, perché sarà sempre possibile mettere al riparo quelle in vaso.

