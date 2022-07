In piena estate e soprattutto nei giorni più caldi è difficile stare davanti ai fornelli. Per questo cerchiamo ricette che abbiano precise qualità: veloci, semplici e addirittura senza cottura. Dal punto di vista delle pietanze, invece, andiamo a caccia di qualcosa che sia fresco o freddo, leggero ma gustoso.

Tutto ciò si estende ai vari momenti culinari della giornata, a partire dalla colazione e fino ad arrivare alla cena. Nel mezzo troviamo il pranzo e solitamente, per non appesantirci troppo, cerchiamo di evitare la pasta, una rinuncia che d’estate può non essere così complicata.

Al suo posto, infatti, possiamo preparare altri primi, come un’insalata di riso oppure usare le verdure di stagione per preparare un secondo fresco. Tantissimi, poi, sono i piatti unici che saziano senza lasciare “mattoni” nello stomaco, come l’insalata a base di pollo che scopriremo nell’articolo di oggi.

Quest’insalata di pollo senza maionese è ideale per un pranzo veloce senza pasta

Partendo da un semplicissimo petto di pollo lesso possiamo creare un’insalata ghiotta che rallegrerà i nostri pranzi dell’ultimo minuto. La versione più classica, quella della nonna, prevede sempre l’aggiunta di un filo di maionese. Tuttavia, potremmo sostituire quest’ingrediente con della salsa rosa oppure del semplice aceto di mele.

Una grande riconferma dalla ricetta tradizionale, invece, sono le patate, accostate ad altre verdurine di stagione. Ecco, allora, l’elenco completo degli ingredienti che ci occorreranno per 2/3 persone:

400 grammi di petto di pollo;

2 patate novelle di piccole dimensioni;

2 carote;

mezza insalata croccante tipo iceberg;

2 zucchine di piccole dimensioni;

salsa rosa q.b. o aceto di mele;

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Procedimento

In una pentola portiamo a ebollizione dell’acqua salata, aggiungiamo il petto di pollo tagliato a metà e facciamo cuocere per 20 minuti.

Contemporaneamente, in un’altra pentola sempre con acqua salata, facciamo lessare le patate precedentemente sbucciate e tagliate a tocchetti grossolani.

Nel frattempo, occupiamoci delle altre verdure. Laviamo le zucchine, priviamole delle estremità, grattugiamole con una grattugia dai fori medi e strizziamole per eliminare l’acqua di vegetazione.

Laviamo le carote, peliamole e grattugiamole allo stesso modo. Per ultimo, occupiamoci della lattuga, mondandola e tagliando le foglie a listarelle sottili.

Versiamo questi ingredienti all’interno di una ciotola capiente e, una volta cotti, incorporiamo il pollo sfilettato e le patate ridotte in cubetti più piccoli. Infine, aggiustiamo di sale e condiamo con olio EVO e salsa rosa oppure aceto di mele.

Allora, quest’insalata di pollo senza maionese è ideale per un pranzo estivo e leggero, pronto in meno di 30 minuti.

