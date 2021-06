Vale la pena sperimentare almeno una volta nella vita questa preparazione dolce. Il vantaggio principale è che una volta preparata è possibile usarla in davvero tantissimi modi diversi. Come uno strato dolce per la cheesecake, per preparare creme dolci e soffici o come merenda veloce. Si tratta della pasta di pistacchio pura e quest’ingrediente cremoso è perfetto per gelati e dolci o spalmato direttamente sul pane. Molti confondono la pasta pura di pistacchio con il pesto ma le due cose sono diversissime. Ecco quali ingredienti utilizzare.

Bastano solo 3 ingredienti per preparare la pasta di pistacchio pura

200 grammi di pistacchi sgusciati e non salati;

50 grammi di zucchero a velo;

10 grammi circa di olio di semi di arachidi.

Il procedimento per prepararla

Esistono davvero molte versioni di questa preparazione. Una buona pasta pura di pistacchio non ha troppi ingredienti. Fondamentale sarà scegliere pistacchi di qualità e di un bel colore verde. Bisognerà lasciare i pistacchi sgusciati a mollo in acqua a temperatura ambiente per circa 2 ore. Poi eliminarli dall’acqua e stenderli su un torcione da cucina.

Poi strofinare i pistacchi leggermente tra le mani per eliminare la buccia sottile e scura. Quindi posizionarli su una teglia da infornare a 200 gradi per pochi minuti. Di tanto in tanto agitare la teglia per garantire ai pistacchi una cottura uniforme ed evitare che possano bruciare. Dopo qualche minuto di tostatura farli leggermente raffreddare e poi passarli nel mixer da cucina. Aggiungere quindi zucchero a velo e olio di arachidi.

Quest’ingrediente cremoso è perfetto per gelati e dolci o spalmato direttamente sul pane

Azionare nuovamente il mixer a piccoli scatti così da non surriscaldare la crema. Una volta raggiunta una consistenza densa la pasta di pistacchio è pronta. Occorre precisare che si tratta di un concentrato e che ne basta pochissimo per insaporire gelati e dolci di ogni tipo.

Questa pasta è anche buonissima da spalmare direttamente sul pane a merenda, anche se abbastanza calorica. Essa è ottima non solo all’interno dei dolci ma anche all’esterno come guarnizione. Ed ecco invece i tanti motivi per cui coltivare il pistacchio in giardino visto che si tratta di un ingrediente prezioso quanto l’oro.