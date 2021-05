La voglia di partire per le vacanze 2021 si fa sempre più forte. L’estate è ormai alle porte e se stiamo cercando una meta da scegliere, l’Italia ci offre un ventaglio di offerte incredibile. Quello che vogliamo fare oggi con questo articolo è proporre una meta da sogno che ci può regalare privacy e relax. Quest’incantevole oasi di relax si trova in Sardegna ed è un vero e proprio angolo di paradiso perfetto da scoprire quest’estate.

Isola Rossa

Nel nord della Sardegna si affaccia sul mare una località dall’atmosfera magica. Questo borgo si trova sul golfo dell’Asinara ed è circondato da una magnifica scogliera dai toni caldi che contrastano con i colori del mare. Questo borgo è una frazione di Trinità d’Agultu e Vignola e nasce come borgata marinara. Isola Rossa deve il suo nome al fatto che si erge su rocce granitiche di colore rosa.

Cosa visitare

Per prima cosa, merita una visita il centro abitato dominato dalla torre spagnola di origine cinquecentesca. Le spiagge di Isola Rossa sono perfette per una vacanza in famiglia, ma anche per coloro che amano praticare gli sport acquatici. Chi ama lo snorkeling, la pesca subacquea e le immersioni si trova nel posto giusto. La costa non è lineare ma presenta numerose calette ed insenature che regalano al paesaggio colori pazzeschi.

La spiaggia più frequentata di Isola Rossa è la spiaggia Longa: questa è molto semplice da raggiungere poiché si trova a pochi passi dal centro abitato. Se abbiamo con noi dei bambini una tappa obbligata è quella all’Aquafantasy. Questo parco acquatico si trova su una collina e, infatti, da qui il panorama è mozzafiato. E infine, la Redazione consiglia una tappa alla spiaggia di Tinnari. Qui non avremo una spiaggia fatta di sabbia, ma di polvere di conchiglia, ciottoli rossi e granelli di granito. Questi colori in contrasto con il blu del mare rendono indimenticabile la permanenza a Isola Rossa.

Come raggiungerla

Quest’incantevole oasi di relax si trova in Sardegna ed è un vero e proprio angolo di paradiso perfetto da scoprire quest’estate. Per raggiungere Isola Rossa sarà sufficiente percorrere un’ora di auto da Olbia o dall’aeroporto di Alghero-Fertilia. Possiamo arrivarci anche in traghetto da Porto Torres: da qui troveremo i bus che collegano la città a questo splendido borgo immerso nella natura.

