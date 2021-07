La Redazione oggi vuole segnalare una perla davvero rara che si trova al largo delle coste siciliane. È un vero e proprio gioiello che vale la pena di essere visitato almeno una volta nella vita. Scopriamo insieme l’Isola Lachea e le sue rare bellezze.

Quest’incantevole isola italiana unica al Mondo ci regala mare caraibico e paesaggi mozzafiato

Poco al largo di Aci Trezza in Sicilia si trova un luogo davvero unico nel suo genere. Si chiama Isola Lachea ed è la maggiore dell’arcipelago dei Ciclopi. Quest’isola dista appena una decina di chilometri da Catania.

Nell’Odissea, Isola Lachea era il primo luogo di approdo di Ulisse una volta giunto nella terra dei Ciclopi. Qui però, secondo la leggenda, Ulisse trovò soltanto capre ma nessun uomo.

L’isola fa parte della Riserva naturale integrale Isola Lachea e faraglioni dei Ciclopi istituita nel 1988. Questi faraglioni e l’intera isola sono di origine vulcanica: infatti, entrambi nascono da un’eruzione marina antichissima.

Isola Lachea è molto piccola: consideriamo che la sua estensione è di appena 0,02 chilometri quadrati. Nonostante ciò, essa possiede ricchezze paesaggistiche, archeologiche, naturalistiche e persino archeologiche tutte da scoprire.

Cosa fare

Quest’incantevole isola italiana unica al Mondo ci regala mare caraibico e paesaggi mozzafiato. Una volta giunti sull’isola al porticciolo potremo assaporare un’atmosfera calma e rilassata.

Con soli 3 euro potremo fare un giro dell’isola salendo su una delle caratteristiche barche dei pescatori. Se vogliamo possiamo farci portare sul faraglione grande dal quale si gode di una vista magnifica.

Isola Lachea ha spiagge formate per lo più da rocca lavica e se siamo amanti dei tuffi questo luogo è perfetto per noi. Se vogliamo godere appieno dell’esperienza, la Redazione consiglia di portare una maschera per fare snorkeling.

In alternativa, sull’isola sono disponibili battelli con fondo trasparente che ci permettono di ammirare i fondali in tutta tranquillità.

Visite guidate

Sfortunatamente, una volta giunti sull’isola non potremo muoverci in autonomia. Le visite guidate sono gratuite ma non prenotabili e consigliamo un abbigliamento comodo e scarpe chiuse.

Nei mesi estivi si effettua una visita al giorno alle ore del 10:30 del mattino, mentre nel weekend le visite sono due. La Redazione consiglia di recarsi sull’isola nei mesi di settembre e ottobre. In questo periodo, infatti, l’affluenza è minore e il clima è ancora molto favorevole.

Particolarità

I ritrovamenti archeologici tra ‘800 e ‘900 hanno dimostrato che l’isola era abitata già dalla Preistoria fino all’epoca romana. Infatti, sono state rinvenute un’ascia di epoca preistorica, due tombe a grotticella e oggetti di epoca romana come pentole e anfore.

Inoltre, quest’isola è particolarmente ricca di fauna rarissima: un esempio è la lucertola podarcis siculus ciclopica che vive solo in questo luogo.

