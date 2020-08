Qual è il modello di cellulare più costoso? Potrebbe essere quello che hai nel cassetto, o in una scatola in fondo allo sgabuzzino, e che hai dimenticato da anni. Infatti, ci sono telefonini antichi, che tuttavia conservano un grande valore, in particolare per i collezionisti. Questi vecchi cellulari valgono un tesoro. Apri i tuoi cassetti e controlla. E se tra quelli che ti elencheremo sotto c’è il tuo, vendendolo puoi guadagnare un sacco di soldi.

Vecchi cellulari che possono valere più di un modello nuovo al top

La corsa all’ultimo smartphone è uno degli sport preferiti dagli italiani. Adulti, giovani o adolescenti, uomini o donne, non importa età o sesso, conta solamente che sia l’ultimo cellulare sul mercato. Tripla fotocamera (una non basta?), riconoscimento facciale, audio perfetto per ascoltare musica, schermo wide per vedere i video. Oggi lo smartphone deve avere decine di sofisticate funzioni e lo spazio in memoria per ospitare decine di applicazioni. Il fatto che poi serva per telefonare, è diventato quasi un dettaglio.

Modelli sempre più sofisticati e costosi. I top di gamma posso arrivare a costare più di 1.500 euro. Eppure ci sono dei cellulari, con pochissime funzioni e legate tutte alla telefonia, che possono arrivare a costare più degli ultimi modelli esclusivi. Cellulari, ed alcuni smartphone, passati, oramai desueti, quasi antichi, ma che hanno il loro mercato ed i loro appassionati. Per questi modelli in buone condizioni, i collezionisti possono arrivare a pagare fino a 2.000 euro. Ecco quali sono.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Questi vecchi cellulari valgono un tesoro. Apri i tuoi cassetti e controlla

Sono vecchi cellulari, o i primi smartphone, che per le loro caratteristiche hanno segnato un epoca. Tra quelli che costano di più non poteva mancare un iPhone, il 2G. Presentato da Steve Jobs, con la sua scatola originale e funzionante può arrivare a valere fino a 2.000 euro.

Nokia era uno dei grandi produttori di cellulari. Ha lanciato sul mercato decine di modelli. Il più ricercato è il Mobira Senator, che può arrivare a valere fino a 1.500 euro se ben conservato.

Altro cellulare che può arrivare a valere fino a 1.000 euro è il Sony Ericsson T28. E con la stessa quotazione si colloca l’altro grande produttore rivale di Nokia e Sony, Motorola. Il modello Dyna Tac 8000x, può arrivare a valere sui 1.000 euro.

Questi sono i cellulari più ricercati e per i quali il mercato è disposto a pagare di più. Ma ci sono altri modelli che comunque hanno un valore tra 100 e 500 euro. Per esempio il Nokia 9000 Communicator, il Nokia E90 Communicator, il Motorola StarTac, il Motorola Razr, il Nokia 3311.

Per saperne di più

A proposito di Apple (NASDAQ:AAPL). Il titolo in Borsa ha raggiunto la capitalizzazione monstre di 2mila miliardi, pari al Pil della Spagna. Leggi qui l’analisi del titolo fatta dall’ufficio studi di ProiezionidiBorsa.