Una buona beauty routine nutre la pelle e la rende sana e radiosa. In commercio esistono prodotti praticamente per ogni esigenza o gusto personale. Molto spesso, tuttavia, in molti dimenticano l’importanza che alimenti d’uso comune hanno nella skin care. Le patate, ad esempio, hanno effetti benefici per capelli, viso e imperfezioni della pelle. Questi usi sorprendenti delle patate le rendono delle alleate di bellezza vincenti.

Amido e imperfezioni della pelle

Uno dei maggiori benefici delle patate è la capacità di contrastare la comparsa di punti neri e lenire cicatrici e macchie della pelle. Basterà semplicemente estrarre il succo della patata e mescolarlo a del miele millefiori. A piacere, è possibile aggiungere qualche goccia di olio essenziale per rendere l’odore della maschera più gradevole. Applicare sul viso deterso e lasciare in posa per 15 minuti, per poi risciacquare.

Contrasto delle occhiaie e stanchezza

Un altro impiego delle patate è quello di contrastare borse od occhiaie e agire beneficamente sul contorno occhi. Consigliamo di tagliare le patate in fette di uno o due centimetri di altezza e riporle in frigo per una mezzora. Applicare sugli occhi per circa 5 o 6 minuti. L’amido e il freddo contrasteranno gonfiori e arrossamenti.

Acne del viso

Questi usi sorprendenti delle patate le rendono delle alleate di bellezza vincenti anche per il contrasto dell’acne. Utilizzando un estrattore di succhi, basta privare la patata del suo succo naturale e applicarlo direttamente sulle cicatrici da acne. Basterà immergere la punta di un dischetto di cotone nel liquido delle patate ricco di amido e tamponare sulle cicatrici del viso.

Benessere dei capelli

Le patate sono un potente strumento anche contro la caduta dei capelli. Non molti sanno, infatti, che l’estratto delle patate combinato con il gel d’aloe vera, realizza un perfetto gel anti caduta dei capelli. Tamponare sulle radici il composto con un batuffolo di cotone, prima del normale shampoo. Lasciare agire per 10 o 15 minuti sul cuoio capelluto.

Ancora un altro utilizzo delle patate, per un beneficio della chioma, è l’impiego della loro acqua. Bollire sul fuoco bucce e ritagli di patate. Anche gli scarti vanno bene e rappresentano un riciclo davvero utile. Lasciar raffreddare l’acqua contenente l’estratto delle bucce di patate e versarle sui capelli, prima del comune shampoo. Questi diventeranno immediatamente lucidi.