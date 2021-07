Il tramezzino è certamente uno dei pasti veloci preferiti da moltissimi da noi. La sua leggerezza ma, allo stesso tempo, il suo gusto unico, lo rendono davvero un pranzo perfetto. Soprattutto quando non abbiamo tanto tempo e dobbiamo sbrigarci. Ma ci sono tanti modi per realizzare questo piatto e per renderlo unico e inimitabile. E oggi vogliamo proporne uno che sicuramente lascerà di stucco tutti gli ospiti e gli amici che inviteremo, senza eccezione. Guardiamo quindi, in modo più approfondito, di che tipo di particolarità si tratta.

Questi tramezzini sono talmente incredibili che lasceranno tutti a bocca aperta

Come ben sappiamo, un tramezzino rappresenta un pasto veloce e sbrigativo che soddisfa comunque l’appetito. Molti di noi, infatti, se si trovano a lavoro o in giro verso le 13 tendono a scegliere proprio questo pasto frugale. Ma se dovessimo realizzarlo a casa con le nostre mani, come spuntino per pranzo o da offrire per un pic nic, sicuramente vorremmo qualcosa di particolare e unico. Ed è proprio quello che vogliamo consigliare oggi. Con queste linee guida, daremo vita a un tramezzino unico a cui nessuno è abituato.

I nostri tramezzini fiorati, ecco un’idea fantastica da presentare a tavola

Il tramezzino di cui stiamo parlando ha una caratteristica davvero insolita ma, allo stesso tempo, fantastica. Si tratta di un fiore disegnato sul davanti, dove si presenta la linea di divisione tra le due fette di pane. Infatti, proprio qui, potremo realizzare il nostro disegno preferito. Per farlo, ci basterà poggiare due fette di fragola e un gambo di sedano, mettendolo proprio come fosse un fiore. Così facendo, potremo portare ai nostri ospiti un piatto davvero fuori dagli schemi, che li sorprenderà per il gusto ma soprattutto per la presentazione.

Perciò, possiamo dirlo a gran voce. Questi tramezzini sono talmente incredibili che lasceranno tutti a bocca aperta.

