La giornata di oggi era cruciale per le Piazze europee ma soprattutto per Piazza Affari. La settimana appena passata è stata negativa per i mercati azionari e la Borsa di Milano ha sfiorato il crollo. Ma la seduta di oggi può riaprire i giochi che sembravano quasi finiti. La Borsa di Milano ha chiuso in rialzo grazie al balzo di alcune blue chip del settore dell’energia. Questi titoli fanno correre Piazza Affari ma su quest’azione si scatenano gli acquisti. Infatti la vera star di questa giornata sul listino italiano è un titolo legato al settore della moda, che oggi ha guadagnato oltre l’8%.

Le Borse europee rimbalzano e Piazza Affari recupera grazie al greggio

Piazza Affari venerdì ha chiuso sull’orlo del baratro così la seduta odierna era determinante per la Borsa di Milano. Oggi l’indice maggiore di Milano avrebbe potuto continuare il calo iniziato la scorsa settimana. Se il Ftse Mib fosse sceso sotto la soglia dei 25.650 punti, avrebbe potuto crollare fino a 25.200 punti. Ma oggi Piazza Affari e le altre Borse europee, hanno realizzato un deciso rimbalzo. Questo scenario si era già verificato in altre situazioni nei mesi precedenti. Quando la Borsa è sull’orlo del precipizio ha uno scatto di reni e riesce a tirarsi fuori dalla situazione critica.

Oggi l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in rialzo dello 0,9%, chiudendo a 25.925 punti. L’unico neo della giornata è la chiusura sotto la soglia psicologica dei 26.000 punti. A lungo la Borsa di Milano durante la seduta ha tentato di superare questo livello senza riuscirci. Tuttavia per riprendere il cammino rialzista i prezzi dovranno necessariamente tornare sopra i 26.000 punti molto velocemente. In caso contrario si aprirà la strada per una nuova fase ribassista. Invece l’aspetto positivo, al di là della chiusura in rialzo, è che la Borsa di Milano è stata la migliore in Europa. L’indice tedesco Dax e la Borsa di Londra hanno guadagnato lo 0,6%. Più contenuto il guadagno della Borsa di Parigi che è salita dello 0,2%.

Questi titoli fanno correre Piazza Affari ma su quest’azione si scatenano gli acquisti

Le blue chip dell’energia hanno sostenuto oggi il rimbalzo del nostro listino. Saipem ha guadagnato il 3,9%, Tenaris ha guadagnato 3,4%, Eni è salita del 2,5%. Anche Enel si è concessa una giornata al rialzo dopo diverse sedute in calo. I prezzi dell’azione sono saliti di quasi l’1,7%. I titoli sono saliti grazie al rimbalzo dei prezzi del petrolio, sui massimi delle ultime due settimane.

Ma la star della seduta è stata Safilo. L’azione ha guadagnato più dell’8% grazie ad un accordo commerciale con una nota influencer, Chiara Ferragni. Grazie a questo rialzo i prezzi sono tornati vicini ai valori di 3 anni fa.

Approfondimento

Il punto sui mercati