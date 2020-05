I forti e violenti cali dei mercati finanziari, come quello che abbiamo vissuto a marzo, offrono ottime opportunità di investimento. Le vendite indiscriminate dettate dalla paura, riducono di molto i prezzi dei titoli quotati sulle Borse. Si ha così, l’opportunità di acquistare con forte sconto azioni di ottime società con un business solido.

Il problema è capire su quali titoli puntare. Imitare le scelte, seguire le strategie dei campioni dell’investimento, può essere una strada.

Una facile strategia per investire in Borsa: imitare i campioni dell’investimento

Per chi non è un esperto dei mercati finanziari, ma volesse sfruttare il forte calo dei prezzi, è difficile capire su quali società investire. In fasi come queste conviene fare investimenti con un’ottica di lungo periodo. Acquistare una azione e mantenerla in portafoglio per mesi se non per anni.

Un consulente finanziario potrebbe essere d’aiuto per individuare quali società acquistare. Oppure si potrebbero seguire le strategia dei campioni di investimento che operano sul mercato. Imitare le scelte fatte dai grandi investitori istituzionali e acquistare i titoli che loro stessi mettono in portafoglio.

Tra più grandi investitori istituzionali al mondo ci sono i fondi sovrani. Sono fondi di stati che devono impiegare l’enorme liquida acquisita dalle loro attività, in genere da vendite di materie prime. Uno dei più grandi è il fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita. Grazie ai suoi investimenti è passato dai 150 miliardi di dollari del 2015 ai 325 miliardi di dollari attuali.

Questi titoli azionari hanno ottime potenzialità di apprezzamento secondo uno dei più grandi fondi sovrani

Mentre la paura da pandemia impazziva e sui mercati c’erano vendite a raffica, il fondo acquistava titoli a larga capitalizzazione con prezzi da saldo. Questi titoli azionari hanno ottime potenzialità di apprezzamento secondo uno dei più grandi fondi sovrani. Sono British Petroleum, Royal Dutch Shell, Total, Boing, Citigroup, Disney, Carnival (NYSE-CCL) e Facebook.

Ad eccezione di Facebook le altre società appartengono a settori fortemente colpiti dalla crisi economica portata dalla pandemia. Ci sono colossi che operano nel settore del petrolio, nell’ambito della finanza, nel settore aeronautico e nell’ambito dell’intrattenimento.

Comprare questi titoli azionari è chiaramente una scommessa sul lungo periodo. Tutte queste società sono dei campioni nel loro settore. Stanno passando una fase economica non particolarmente felice ma, passato questo periodo critico, torneranno a macinare utili.

Se si cercano opportunità di investimento, perché non imitare le mosse di uno dei più grandi fondi sovrani al mondo?