Ci avviamo verso un nuovo Mondo dove la parola d’ordine sarà sostenibilità, ossia zero inquinamento. In pratica, il peso del petrolio nelle nostre vite andrà sempre più diminuendo, forse fino a sparire del tutto. Sotto certi aspetti si tratterà della più grande rivoluzione del XXI secolo.

Nel frattempo, questi titolari di libretto postale possono vincere questo fantastico premio del valore di 1.099 euro. Stiamo parlando della possibilità di vincere una bici elettrica e dare un piccolo addio ai carburanti. Vediamo come fare.

Chi può partecipare a questo concorso a premi?

Dallo scorso 3 novembre e fino al prossimo 31 dicembre, i titolari di libretto Smart possono provare ad aggiudicarsi una delle 130 ebike in palio. Si tratta di una bici elettrica del modello “Atala E-Spike 7.1 lady”, del valore di 1.099 euro, iva inclusa.

L’estrazione finale è prevista per il 31 gennaio (scadono prima, invece, questi concorsi al Ministero) e coinvolge tutti i maggiorenni residenti in Italia. Infine, la consegna avverrà dopo 180 giorni dalla conclusione della procedura.

Cosa fare per provare a vincere una bici elettrica del valore di 1.099 euro?

Vediamo quali sono i passaggi per la partecipazione al concorso a premi (lettera G del Regolamento).

Anzitutto andrà associato (per la prima volta), al libretto di risparmio postale nominativo Smart, l’IBAN del proprio c/c bancario. Si potrà procedere tramite sito, App BancoPosta o gli sportelli territoriali.

Quindi, possono partecipare al concorso solo i libretti Smart che alla data del 3 novembre non presentano alcun IBAN associato.

In secondo luogo bisognerà effettuare un bonifico sullo stesso libretto di importo pari almeno a 1.000 euro, entro il periodo di validità del concorso (31 dicembre).

Infine, occorre collegarsi al sito di Poste e procedere con la propria registrazione al concorso. Dunque nell’apposito form andranno caricati alcuni dati personali (nome, cognome e codice fiscale).

Anche la vincita di un’ebike, può contribuire a salvaguardare il bilancio familiare. Solo un paio di giorni fa l’ISTAT ha comunicato che l’inflazione in Italia a novembre è giunta al 3,8% su base annua. Si tratta di numeri impressionanti che pongono il piccolo risparmiatore davanti a tutta una serie di interrogativi.

Da un lato, la ricerca di una qualche forma di contenimento dei costi. Dalla pasta al pane, fino alla benzina e alle bollette, infatti, tutto sta aumentando vertiginosamente. Al riguardo abbiamo visto come fare per risparmiare, dal Bonus per la casa all’affitto e alla spesa al supermercato.

Dall’altro, andrebbe evitata la cosiddetta preferenza per la liquidità, ossia la scelta di detenere i risparmi in forma liquida. Tra costi di gestione conto, imposte di bollo (sopra certe soglie) e aumento dei prezzi, è quasi un lusso non investire.

L’inflazione è un costo invisibile che si aggiunge a quelli vivi, a quelli che si vedono e che comportano un’effettiva uscita di denaro. Non solo, ma in questo preciso momento storico questi costi sono anche decisamente più alti dei precedenti.

