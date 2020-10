Ieri Piazza Affari si è mossa incerta. Sulla Borsa italiana, e sulle Borse europee, pesano timori di nuovi lockdown, con possibili contraccolpi pesanti sull’economia molto fragile. Questi timori peseranno oggi su Piazza Affari ma non su questo titolo pronto per tornare a correre. Perché ieri Ferrari è schizzata verso l’alto e oggi potrebbe ripetersi. Ecco l’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa sulle prospettive della giornata.

Le Borse temono l’espandersi dei contagi

Lo smarrimento dei mercati europei ieri è stato visibile a tutti. Fin dalle prime battute l’incertezza era palpabile. Gli operatori non sapevano se acquistare o vendere. Non avevano punti di riferimento.

Wall Street nella notte aveva chiuso in forte ribasso. Era stata un calo dovuto a prese di beneficio o la conferma della correzione? Inoltre iniziano a pesare i dati del contagio in Europa, dove nei principali Paesi si paventa una nuova stretta. Stretta che peserebbe come un macigno su una economia, quella Europea, malconcia e in piena recessione.

I livelli da osservare solo per oggi per l’Ftse Mib

L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ieri ha chiuso appena sopra la pari a 19.434 punti. Non è un caso che sia stata la Borsa migliore tra quelle principali. Perché le misure contro il Covid, in Italia sembrano minori rispetto a quello che potrebbero prendersi negli altri Paesi, come Spagna, Francia, Germania.

Ma l’incertezza regnerà sovrana anche nella seduta di oggi, a meno che la Borsa americana, nuovamente lanciata al rialzo, non faccia il miracolo. Ieri L’Ftse Mib non si è praticamente mosso. I livelli da monitorare oggi sono 19.460 punti al rialzo e 19.370 punti al ribasso.

Sopra 19.460 punti, i prezzi potranno risalire almeno fino a 19.520 punti e magari anche oltre. Al ribasso, sotto la soglia dei 19.460 si potrebbe scendere fino a 19.260 punti.

Questi timori peseranno oggi su Piazza Affari ma non su questo titolo pronto per tornare a correre

Ma se ieri Piazza Affari non si è mossa, si è mossa, anzi ha corso, Ferrari. Il titolo si è risvegliato da un lungo torpore che aveva avvolto i prezzi. Ieri ha guadagnato il 2,5% grazie ad una impennata nelle ultime due ore. Al termine ha chiuso sui massimi della giornata a 156,75 euro.

Adesso i prezzi sono a ridosso della linea di trend ribassista che contiene l’azione da inizio settembre. Oggi una chiusura sopra 158 euro aprirebbe la strada al ritorno sui massimi storici. Questa impostazione rialzista verrebbe negata con una discesa dei prezzi sotto 154 euro.

