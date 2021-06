Quando arriva l’estate solitamente ci si pone sempre la stessa domanda: meglio andare al mare oppure goderci un po’ di montagna? Pochissimi, però, si fermano a pensare ad una terza alternativa, che permette di immergersi in acque cristalline lontani dal turismo di massa.

Parliamo dei bellissimi laghi che costellano la nostra Penisola ma che non tutti conoscono. Infatti, questi stupendi laghi permettono di godersi una vacanza all’insegna del relax e della tranquillità. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Ecco dove godersi delle bellissime vacanze dove la tranquillità regna sovrana

Non è difficile riuscire a scoprire dei piccoli laghi poco conosciuti in cui potersi godere un po’ di tranquillità immersi nella natura incontaminata. La vera sfida per gli amanti della montagna è però quella di riuscire a trovare degli specchi d’acqua in cui la balneazione sia permessa.

Tra questi, non si può non citare il lago di Tenno, piccolo angolo di paradiso, considerato uno dei più puliti di tutta Italia. Qui sarà possibile godersi un attimo di vero relax, immergendosi in acque turchine anche in compagnia del proprio amico a quattro zampe.

Chi invece ha deciso di dedicarsi una vacanza nelle bellissime Marche non dovrebbe perdersi una visita al lago di Fiastra. Qui, infatti, sarà possibile immergersi in acque smeraldine, circondati da una natura selvaggia e assolutamente godibile. Gli amanti del sole, inoltre, potranno godersi un po’ di relax adagiati su una delle numerose spiagge di questo lago.

Infine, in Toscana, a poca distanza da Massa Marittima, ci si potrà immergere nelle acque del lago dell’Acessa. Qui sarà possibile dividersi tra divertimento e cultura, grazie alla presenza di antichi resti della civiltà etrusca facilmente visitabili.

