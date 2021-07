Ci ritroviamo a preparare sempre le stesse pietanze? Temiamo che la nostra cucina sia diventata monotona? Bene, se vogliamo dare una svolta ai nostri estive, la risposta è questa ricetta semplice e gustosa. Parliamo di uno spiedino adatto a tutti: senza glutine, senza carne, ma ricco di fibre e proteine. Questi spiedini di ceci e pomodorini sono il piatto vegetariano perfetto per l’estate, declinabili sia come aperitivo che come secondo per pranzi e cene. Prepararli è molto semplice ed economico, visto che abbiamo bisogno soltanto di due ingredienti fondamentale e un po’ del nostro tempo.

Questi spiedini di ceci e pomodorini sono il piatto vegetariano perfetto per l'estate

Per preparare gli spiedini di pomodorini e ceci abbiamo bisogno di pochi ingredienti essenziali:

a) 200 grammi di ceci lessati;

b) 300 grammi di pomodorini datterini (sia rossi che gialli);

c) olio extravergine di oliva;

d) sale quanto basta;

e) timo essiccato;

f) origano;

g) alcuni stecchini di legno.

Le dosi sono calibrate per un aperitivo di quattro persone. Il tempo medio di preparazione è di una decina di minuti, a cui dobbiamo aggiungerne circa 20 di cottura. Vediamo insieme come prepararli passo dopo passo.

Preparazione

Per prima cosa, scoliamo i ceci. Se abbiamo quelli già pronti basterà sciacquarli sotto un po’ di acqua corrente. Se abbiamo quelli essiccati dovremo rispettare le ore di ammollo e farli lessare. Finito questo procedimento, scoliamoli dall’acqua di cottura e lasciamoli raffreddare. Ora laviamo accuratamente i pomodori, magari lasciandoli a mollo per qualche minuto in acqua e bicarbonato. Dopo averli sciacquati, infilziamo i pomodorini con lo stecchino, alternandoli ai ceci. I ceci sono molto farinosi e quindi delicati; pertanto è bene infilzarli con molta delicatezza affinché non si rompano.

Quando tutti gli spiedini saranno pronti, disponiamoli su una teglia coperta con carta forno e condiamoli con olio, timo, origano e sale. Inforniamoli per 20 minuti a 220 gradi, con forno ventilato. Sarebbe ottimo far cuocere gli spiedini per i primi dieci minuti nella parte alta e per i secondi dieci in quella bassa del forno. Una volta pronti, possono essere gustati freddi o tiepidi.

Approfondimento

