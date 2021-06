Molte persone percepiscono uno stipendio davvero basso, che non gli consente di attendere alle esigenze di vita primarie. Per queste categorie di persone, lo Stato ha predisposto una serie di misure di sostegno. Indichiamo, in questa sede, quali sono tutti i sussidi statali che spettano a chi guadagna 500 euro al mese.

Il primo e più conosciuto è il reddito di cittadinanza. Questo, però, non spetta in misura fissa ma in base alla situazione economica del nucleo familiare. Ad esempio, se chi guadagna 500 euro al mese è single, non otterrà il reddito. Questo perché la quota base di questo sussidio è pari allo stesso importo. Ciò che potrà ottenere è solo la quota di reddito di cittadinanza spettante per l’affitto. Se, invece, si vive con una o più persone a carico, la quota base del reddito di cittadinanza aumenta in proporzione.

Altre misure destinate a chi ha un reddito basso

Altra misura ottenibile è la pensione di cittadinanza. Qui, la quota base è pari a 600 euro al mese.

In terzo luogo, abbiamo l’assegno per il nucleo familiare. Si tratta di una prestazione economica che viene erogata dall’INPS. Destinatari sono i lavoratori dipendenti, gli iscritti alla Gestione Separata INPS, i disoccupati e i pensionati. L’importo degli ANF è determinato in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare del lavoratore. Il tutto in base a quanto indicato in apposite tabelle, reperibili sul sito dell’INPS.

In quarto luogo c’è l’assegno ponte per i figli minori. Si tratta di una misura temporanea, attiva dal primo luglio, destinata alle famiglie che non abbiano i requisiti per l’ANF. Questo assegno il 31 dicembre si sostituirà agli ANF, divenendo la misura universale per le famiglie meno abbienti e con figli a carico.

Questi sono tutti i sussidi statali che spettano a chi guadagna 500 euro al mese

La lista continua ancora perchè alle famiglie con figli piccoli spettano anche il buono nido, il bonus mamma domani e il bonus bebè.

Ci sono, poi, anche agevolazioni fiscali, come le detrazioni per i figli a carico e per le spese scolastiche. Da non dimenticare, inoltre, la carta famiglia che permette di avere sconti per le spese familiari.

Inoltre, chi ha un reddito pari a 500 euro al mese, può ottenere la pensione d’inabilità civile, se invalido al 100%. L’importo del sussidio, per il 2021, è pari a 287,09 euro al mese.

Infine, non bisogna dimenticare i sussidi riservati alle famiglie con anziani e disabili.

