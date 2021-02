L’arrivo della stagione calda fa crescere il desiderio di trascorrere parte della propria giornata all’aria aperta, magari praticando del sano sport. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende quindi fornire ai propri Lettori una comoda guida su quali sport praticare, con quale attrezzatura e sostenendo quali costi. Camminata, nordic walking o slackline: questi sono tanti possibili sport da praticare con l’arrivo della primavera.

Camminata o corsa

La camminata o corsa è certamente lo sport più frequente da sempre. Il motivo potrebbe essere il fatto che questo sport non richiede un grande investimento per l’acquisto dell’attrezzatura necessaria per praticarlo.

Certamente incide anche il profondo senso di benessere che queste attività all’aperto regalano, del tutto paragonabile a una seduta di mindfulness. Questo sport migliora infatti l’autodeterminazione e il senso della disciplina e costa davvero poco.

L’unico investimento importante è per il vestiario, che rende più agevole praticare corsa e camminata. Un buon paio di scarpe costa all’incirca 100 euro.

Nordic walking

La nordic walking è una declinazione della camminata. Consiste nel camminare con l’utilizzo di due bastoni lunghi e sottili e allena i muscoli delle braccia oltre a quelli delle gambe.

Consigliamo di praticare questo sport a diretto contatto con la natura. E, per quanto riguarda il suo costo, due bastoni da nordic walking costano all’incirca dai 15 ai 50 euro circa.

Slackline

Lo slackline è uno sport da praticare all’aperto con l’ausilio di un elastico. Bisogna tendere l’elastico in sospensione, in genere tra due alberi. Consigliamo di prestare molta attenzione sia alla scelta di tronchi sufficientemente rigidi, sia all’attività di fissaggio dell’elastico.

Questo sport consiste nel restare in equilibrio in piedi sull’elastico, compiendo movimenti calibrati e definiti. Esso migliora notevolmente il senso di disciplina, l’equilibrio e la gestione delle proprie emozioni.

Un kit completo di elastico, borsa per il trasporto, cricchetto e protezione per non danneggiare l’albero parte da circa 30 euro.

Altri sport

Questi sono tanti possibili sport da praticare con l’arrivo della primavera a cui è possibile aggiungere yoga, golf, bicicletta e così via. Tutti hanno in comune il fatto di poter beneficiare dell’aria aperta e del contatto con la natura.

L’arrivo delle calde giornate della stagione primaverile è la giusta scusa per praticare uno di questi sport con una certa frequenza.