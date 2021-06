Siamo nel pieno della stagione delle cerimonie. Si ritorna a festeggiare matrimoni, feste di laurea e comunioni. Che sia una cerimonia civile o religiosa, questa rappresenta uno dei momenti più importanti della propria vita. Una festa che si condivide con le persone più care. Ricevuto l’invito alla cerimonia ecco che ci assale il dubbio su cosa indossare. Ebbene questi sono i tre segreti per scegliere l’abito perfetto per qualsiasi cerimonia.

I colori

Se si tratta di una festa religiosa ci sono due regole da tenere sempre a mente. Dunque, non si potrà scegliere in vestito bianco. Difatti solo la sposa può indossare questo colore. Tantomeno è consigliabile scegliere un abito nero, che poco si addice ad un giorno di festa. È consentito optare per questa tonalità solo se la cerimonia si svolge di sera. Infine, coloro che seguono alla lettera il galateo suggeriscono di evitare anche il rosso ed il viola. Il primo è considerato troppo aggressivo, il secondo, per chi è scaramantico, non è un colore che porta bene. Quindi a scanso di equivoci meglio optare per altre tinte.

Dunque sempre perfette sono le scelte floreali ed i colori pastello. Sulle passerelle dell’estate di quest’anno il colore di grido è il celeste, declinato in tutte le sue gradazioni.

Questi sono i tre segreti per scegliere l’abito perfetto per qualsiasi cerimonia

Avvicinandoci alla stagione più calda, la scelta del tessuto diventa di fondamentale importanza. Dunque teniamo a mente che abiti in paillettes, raso e tulle non sono freschi. Meglio optare per il lino, la seta o la viscosa. Anche il cotone è un tessuto che mantiene freschi, ma va preferito nelle occasioni meno formali.

I modelli

Ebbene gli esperti della moda suggeriscono che la chiave del successo è una scelta in accordo alla propria personalità. La regola è che, se ci sentiamo a nostro agio indossando un vestito, questo è certamente quello giusto. La moda consiglia anche di osare. Dunque abiti dai tagli asimmetrici ed eclettici che valorizzino i nostri punti di forza sono senza dubbio la scelta giusta.

Approfondimento

