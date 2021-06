Una delle tante cose belle dell’Italia è la sua grande varietà di cibo che offre. Sappiamo ad esempio che ci sono tanti climi diversi nella penisola, e questo ci permette di coltivare tante verdure di vario tipo. Ed ovviamente, tutte queste coltivazioni cambiano ogni stagione, ed alcune ogni mese.

Insomma abbiamo cibi davvero per tutti i gusti, e lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di consigliare i migliori ogni volta. Ad esempio recentemente abbiamo indicato come giugno sia il mese perfetto per coltivare il porro.

Oggi invece non ci occupiamo di coltivazione, ma andiamo a vedere qualche idea intelligente per preparare dei piatti davvero ottimi con cibo di stagione. Questi sono i tre piatti dell’estate che fanno bene alla salute e sorprenderanno tutti i commensali.

Fiori di zucca ripieni

Partiamo dalle zucche, che in questo periodo fanno sbocciare i loro deliziosi fiori. Essi sono più comunemente cucinati in pastella, per una ricetta dalla bassa difficoltà ma dal risultato eccezionale.

Oggi però ci mostriamo più originali, e consigliamo di sbizzarrirsi con i ripieni. I fiori ripieni sono molto indicati per essere fatti al forno, poiché è più sano della pastella. Consigliamo ripieni di ricotta e cipollotto, oppure di mozzarella ed acciughe. Insomma con la stessa base, quella del fiore, possiamo preparare tantissimi piatti diversi.

Un pesto originale

Estate vuol anche dire coltivazione del basilico, e quindi preparazione del pesto. Consigliamo una variante molto gustosa e che contiene anche le zucchine. Per prepararlo ci bastano i soliti ingredienti per il pesto, ovvero basilico, aglio, pinoli, parmigiano, e pecorino, al quale aggiungere un po’ di zucchina grattugiata. Esso sarà un primo piatto perfetto e che sorprenderà con questo gusto aggiuntivo.

Insalata di farro

Le insalate sono tra i piatti più popolari nella stagione calda. E se consideriamo le insalate di riso troppo banali, allora lanciamoci sul farro. Esso, grazie al suo contenuto di fibre ed al basso indice glicemico, risulta davvero ottimo in ogni dieta. Anche qua vediamo di sbizzarrirci, noi consigliamo di mangiarlo con tonno, mozzarella, pomodori, e perché no anche un po’ di cipolla per insaporire il tutto.

Questi sono i tre piatti dell’estate che fanno bene alla salute e sorprenderanno tutti i commensali. Facili da preparare e adatti a tutte le diete.