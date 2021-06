Alcuni di noi potrebbero pensare che fare il burro fatto in casa sia un’impresa quasi impossibile. In realtà non molti sanno che fare il burro in casa non è così difficile. Il burro fatto in casa ha tantissimi aspetti positivi, ci da infatti la possibilità di aromatizzarlo come più ci piace. Inoltre è adatto agli intolleranti: il burro fatto in casa può essere fatto anche con ingredienti senza lattosio.

È un’ottima soluzione per avere del burro senza troppi conservanti, fresco e genuino da avere sempre a portata di mano!

Questi sono i semplicissimi passaggi da seguire per fare un ottimo burro fatto in casa in soli 15 minuti sano e genuino

Per molti sarà sorprendente, ma per fare il burro in casa c’è bisogno di un unico ingrediente: la panna fresca. Ovviamente più la panna sarà di qualità più la qualità del nostro burro sarà alta e il suo sapore gustoso e genuino. Se siamo intolleranti possiamo usare la panna senza lattosio, per i vegani esiste invece la panna Vegan.

Quindi, i semplicissimi passaggi da seguire per fare un ottimo burro fatto in casa in soli 15 minuti sano e genuino.

Iniziamo prendendo la panna, fresca di frigo, e versiamola in una planetaria. Una volta fatto questo dovremo semplicemente azionare la planetaria e montare la panna. Quando la panna sarà completamente montata sarà sufficiente lasciare andare la planetaria e continuare a montare fino a che i grassi non si saranno separati dai liquidi. In parole semplici la panna deve “impazzire”. La panna a questo punto avrà assunto un aspetto solido e una colorazione giallastra, tipica del burro, e ci sarà un liquido sul fondo della nostra planetaria.

Poi, con l’aiuto di un colino, si dovrà colare il composto, pressandolo se necessario, per separare la parte solida da quella liquida. La parte liquida sarà il cosiddetto latticello, utile per tantissime preparazioni. La parte solida andrà pressata ancora di più fino a formare un panetto di burro, per l’appunto.

La pressatura è molto importante, il burro non deve avere parti di ossigeno al suo interno o questo contribuirà ad inacidirlo in fretta. Una volta data al burro la forma che preferiamo è pronto per essere aromatizzato e consumato a piacimento!

