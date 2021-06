Il sole splende sui nostri orti, ed è bene che tutti ne approfittiamo per arricchire le nostre coltivazioni. Se facciamo un buon lavoro metteremo in tavola della verdura davvero deliziosa. Certo sappiamo anche che lavorare nell’orto comporta determinati sacrifici.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare consigli per coltivare al meglio. In un articolo precedente ad esempio abbiamo indicato come avere coltivazioni rigogliose anche quando lo spazio è poco. Oggi invece tocchiamo un altro tema importante, ovvero la fatica del lavoro. Infatti, per far crescere delle buone piante è necessario fare un po’ di lavori fisici che possono essere anche impegnativi. Vediamo quindi come ridurre le difficoltà e stancarci di meno. Questi sono i segreti per coltivare l’orto senza fatica garantendo un raccolto ricchissimo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una comodità in più

Partiamo con una cosa molto semplice, ovvero l’orto rialzato. Se alziamo le nostre coltivazioni di qualche decina di centimetri sarà molto più facile lavorare senza doversi inchinare. Si tratta di una comodità quasi obbligata per chi ha problemi di schiena. L’orto rialzato ha poi tanti altri lati positivi, come spieghiamo in questo articolo.

Il secondo consiglio riguarda invece gli spazi tra una coltivazione e l’altra. Soprattutto se abitiamo in un luogo con terreno accidentato è meglio cercare di creare dei sentieri facilmente calpestabili. In tal modo potremo muoverci da un appezzamento all’altro dell’orto con meno fatica e senza rischiare di cadere.

Questi sono i segreti per coltivare l’orto senza fatica garantendo un raccolto ricchissimo

Prima o poi la tecnologia sostituirà la maggior parte delle azioni manuali che oggi compiamo noi. Possiamo già portarci avanti acquistando qualche prodotto che ci permette di automatizzare alcune attività. Ad esempio, se bagnare le piante tutti i giorni ci risulta difficile, possiamo dotarci di un sistema di irrigazione automatico. Se invece abbiamo problemi a zappare, possiamo acquistare una motozappa che renderà molto semplice questa faticosa attività. Certo se vogliamo rivolgerci alla tecnologia dobbiamo essere pronti a spendere di più, ma i risultati possono essere straordinari.