Questi sono i rimedi naturali che possiamo facilmente preparare a casa per rimuovere i fastidiosi e antiestetici peli incarniti.

Questo comune problema che affligge sia donne che uomini è veramente fastidioso e antiestetico. Spesso questi possono comparire dopo una depilazione non fatta bene, per questo gli esperti ci suggeriscono di adottare alcuni accorgimenti.

La depilazione oltre a causare arrossamenti della pelle, spesso provoca insorgenza di peli incarniti. Questi possono comparire sulle gambe, sulla zona inguinale o una qualsiasi altra parte che sottoponiamo a depilazione con rasoio. Chi ha i capelli ricci e spessi ne è più soggetto, ma ciò non toglie che potrebbero comparire a chiunque.

I seguenti sono i rimedi naturali che possiamo facilmente preparare a casa per rimuovere i fastidiosi e antiestetici peli incarniti.

Cetriolo e latte

Fortunatamente esistono tanti metodi naturali per contrastare questo fastidioso inestetismo. Ricordiamo che i peli incarniti sono generati dal fatto che questi crescono sotto pelle e non riescono ad uscire in superficie.

Uno dei primi metodi che menzioniamo, è l’utilizzo del cetriolo. Grazie alle sue proprietà idratanti e antinfiammatorie, allevia l’irritazione ed elimina le cellule morte.

Utilizziamo mezzo cetriolo e circa 62 ml di latte, frulliamoli insieme e il risultato sarà una crema omogenea. Lasciamo in frigo per circa due ore e una volta trascorso il tempo necessario, possiamo applicarlo direttamente sulla pelle. Questa crema, va tenuta in posa per circa 20 minuti. Successivamente potremo risciacquare e ripetere l’operazione fino a quando non sentiremo sollievo. Difatti, i peli incarniti non sono solo un fastidio estetico, spesso causano dolore e prurito.

Infuso di camomilla

Sappiamo bene che la camomilla gode di proprietà antinfiammatorie e lenitive. Anche in questo caso risulta utile per combattere i peli incarniti.

Basteranno semplicemente una tazza di acqua calda e dei fiori di camomilla, circa 20 grammi, che corrispondono a due cucchiai. Lasciamo in infusione e una volta che l’infuso sarà intiepidito, con un panno inumidito possiamo tamponare la zona interessata. Questa operazione permetterà di calmare l’irritazione dovuta alla depilazione e di aprire i pori così da far fuoriuscire i peli.

Tè nero

Anche il tè nero risulta essere un ottimo rimedio naturale per ammorbidire il pelo incarnito e lenire la pelle da arrossamenti.

Utilizziamo una tazza di acqua calda e due cucchiai di foglie di tè nero, lasciamo in infusione per almeno 15 minuti. Non appena il nostro infuso sarà tiepido, con un panno inumidito tamponiamo delicatamente la zona interessata. I peli incarniti riusciranno così a fuoriuscire e potremo poi eliminarli con una pinzetta.

