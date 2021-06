Ci sono tante cose da imparare in cucina se si vuole essere degli esperti. Innanzitutto, è fondamentale avere una conoscenza molto puntuale dei vari ingredienti. In tal modo sapremo sempre come abbinare gusti diversi e creare piatti originali.

È importante essere esperti sia di mangiare che di bere, ovviamente. Sotto questo aspetto lo Staff di ProiezionidiBorsa ha consigliato in un articolo precedente un vino poco conosciuto ma davvero da intenditori. Insomma, la conoscenza da assorbire è sempre tanta e riguarda tanti aspetti diversi.

E poi esiste un altro aspetto che bisognerebbe padroneggiare, ovvero l’utilizzo creativo di alimenti molto comuni. Oggi vediamo proprio come preparare delle squisitezze usando un agrume che tutti conosciamo e adoriamo. Questi sono i metodi geniali e golosi per utilizzare le arance in cucina e sorprendere tutti i commensali.

Uno sciroppo molto originale

Pochi pensano a questa soluzione, ma dall’arancia si può ottenere uno sciroppo davvero delizioso. Basta spremere una o due arance e farci un po’ di succo. Poi lo scaldiamo in pentola per un po’ e quando fuma aggiungiamo dello zucchero, e volendo un po’ d’acqua. Facciamo bollire il preparato per circa mezz’ora ed avremo uno sciroppo perfetto da mangiare con i pancake all’americana.

Il gratin

Un’altra idea molto originale è quella di preparare un gratin di arance. Per farlo, togliamo la scorza alle arance, e tagliamola a fette, senza dividerla a spicchi. Peliamola del tutto, e raccogliamo tutto il succo che è fuoriuscito durante la lavorazione. Combiniamo succo con zucchero, tuorlo d’uovo, panna, e scaldiamo tutto a bagnomaria. Continuiamo fino a quando non avremo una sorta di crema.

A questo punto mettiamo su una pirofila le fette di arancia, aggiungiamoci una crema, e facciamo scaldare tutto in forno a 150 gradi per circa 10 o 15 minuti. Il nostro gratin è pronto per essere gustato.

Questi sono i metodi geniali e golosi per utilizzare le arance in cucina e sorprendere tutti i commensali. Sperimentiamo un po’ e aggiungeremo così un paio di nuovi piatti al nostro libro di ricette.