Con l’arrivo della primavera, non vediamo l’ora di tornare a viaggiare. Certo, dobbiamo stare attenti alle restrizioni dovute al Covid, ed assicurarci di rispettarle sempre. Ma una volta che potremo spostarci, possiamo iniziare a pensare dove fare la nostra prossima gita.

In primavera in particolare si tende a prediligere l’aria aperta, ora che il tempo si fa bello. Non solo, ma è anche bene andare in luoghi piuttosto isolati, sempre per evitare il contagio. Vediamo quindi che questi sono i meravigliosi posti in cui andare per godersi al massimo la primavera.

Un po’ di relax

La cosa più importante da fare, dopo tanto tempo passato chiusi in casa, è diminuire un po’ lo stress con relax e passeggiate. E ci sono tantissimi posti consigliati. Per chi è marchigiano, ad esempio, consigliamo le zone tra Assisi e Loreto, come l’Eremo dell’Acquarella e l’Abbazia di Valdicastro. Sono zone poco trafficate e nella natura, molto adatte al periodo. Per chi invece si trova sulla Costiera Amalfitana, ci sono tanti posti per andare a fare trekking, partendo da Amalfi o da Sorrento. Ci sono tantissimi sentieri molto belli in zona e che consigliamo di esplorare.

E quando ci si trova nella natura, diamo anche un consiglio un po’ originale: fermiamoci un attimo durante le nostre camminate. Non facciamolo solo per pranzare, ma anche per un’altra ragione: per meditare un po’. La natura è infatti il posto migliore per rilassarsi con yoga o pratiche di meditazione.

Una gita al lago

Per chi è fortunato e abita vicino ad un lago, può regalarsi una gita lì. Il clima inizia a farsi bello, per cui può anche darsi che si possa fare un bagno.

Ma in ogni caso, i laghi in primavera esprimono il meglio della loro bellezza, attorniati di verde. Consigliamo l’immancabile lago di Como, che ospita luoghi spettacolari come Bellagio o Varenna. Ma anche il lago d’Orta, con la sua caratteristica isola di San Giulio proprio al centro.

Insomma, colline e laghi sono le scelte migliori per l’arrivo del bel tempo. Questi sono i meravigliosi posti in cui andare per godersi al massimo la primavera, per cui prepariamoci a delle belle gite.

Chi invece in primavera preferisce stare a lavorare nell’orto può leggere questo utile articolo.