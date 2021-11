Si avvicina a grandi passi uno dei momenti più magici dell’anno. Infatti arriva il Natale, un momento in cui possiamo approfittarne per far capire agli altri quanto siano speciali con dei regali ben pensati. Purtroppo, spesso è difficile trovare quello giusto, a causa della grande varietà di articoli a disposizione. Oppure perché spesso abbiamo già tutto quello di cui abbiamo bisogno. Forse però la risposta la troviamo in libreria. Infatti, anche se i destinatari non sono degli avidi lettori, questi sono i meravigliosi libri da leggere e regalare a Natale per tutte le età e fare bella figura.

I grandi classici

Cominciamo con alcuni libri che sono davvero i grandi classici del Natale. Ambientati in questo periodo dell’anno, ci fanno subito entrare nello spirito di una festività che dovrebbe essere all’insegna della bontà e della generosità. Il primo libro che appartiene a questa categoria a pieno titolo è “Canto di Natale” di Charles Dickens. La storia è molto conosciuta e vede come protagonista un vecchio avaro che riceve la visita dello spirito del Natale passato, poi dello spirito del Natale presente e del futuro. In questo modo capirà quanto le sue azioni possono avere un effetto negativo o positivo sugli altri, apprezzando anche di più la propria vita e le persone che ha intorno. Esiste un enorme numero di edizioni, alcune adatte ai più piccoli, ma tante altre adatte anche ad un pubblico adulto.

Un altro classico che non possiamo non menzionare è “Lo Schiaccianoci” di Hoffman, una storia immaginifica che vede un giocattolaio magico alle prese con una maledizione che solo i due giovani protagonisti potranno sciogliere. Anche in questo caso le edizioni si sprecano, sia per adulti che per bambini.

Questi sono i meravigliosi libri da leggere e regalare a Natale per tutte le età e fare bella figura

Se non siamo in vena di classici possiamo optare per le loro reinterpretazioni. Ad esempio, “L’uomo che inventò il Natale”, incentrato sulle vicende di Charles Dickens alle prese con la realizzazione di Canto di Natale. Altrimenti, per i più piccoli, possiamo scegliere le “Le lettere di Babbo Natale” create da Tolkien (il mitico autore del “Signore degli anelli”) per i suoi figli.

Concludiamo con un genere completamente diverso, una commedia romantica formata da 3 racconti, tutti ambientati nella notte prima di Natale. In “Let it snow. Innamorarsi sotto la neve”, una bufera di neve porterà a nudo i sentimenti di amore e speranza.

Approfondimento

Ecco come insegnare ai bambini a risparmiare ogni giorno regalandogli questi 3 libri straordinari.