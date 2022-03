Per l’attuale condizione di Sostravel.com possiamo scomodare il Virgilio del II canto dell’Inferno di Dante e dire che, allo stato attuale, il titolo è tra color che son sospesi. Le quotazioni, infatti, sono indecise sulla strada da intraprendere e allo stato attuale tutti gli scenari sono possibili.

Per capire da che parte si muoveranno le quotazioni, questi sono i livelli oltre i quali le azioni Sostravel.com potrebbero accelerare al rialzo o al ribasso: 0,73 euro e 0,854 euro.

Una chiusura settimanale inferiore a 0,73 euro (I obiettivo di prezzo) potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista che ha il suo obiettivo più probabile in area 0,24 euro.

Qualora, invece, la chiusura settimanale dovesse essere superiore a 0,854 euro allora diventerebbe molto probabile il raggiungimento di area 1,05 euro. Alla rottura di questo livello, poi, anche le probabilità di raggiungimento degli obiettivi indicati in figura potrebbero aumentare. In particolare, l’obiettivo più vicino si troverebbe in area 1,37 euro. Quello, invece, localizzato in prossimità della massima estensione rialzista si troverebbe in area 1,7 euro.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo Sostravell.com è fortemente sopravvalutato. Inoltre secondo gli analisti non ci sono particolari punti di forza per il titolo. L’unico punto veramente di forza è la situazione finanziaria. L’indice di liquidità, infatti, è superiore a 2 e il rapporto debito totale su capitale è inferiore al 50%.

Avvertenza

Prima di concludere ricordiamo che la capitalizzazione del titolo è di circa 6 milioni e che il controvalore medio scambiato giornalmente si aggiorna intorno ai 22.000 euro. Con piccole somme, quindi, è possibile determinare forti escursioni dei prezzi con conseguenti potenziali elevate perdite in conto capitale. Sostravel.com, infatti, è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 11% a settimana.

Questi sono i livelli oltre i quali le azioni Sostravel.com potrebbero accelerare al rialzo o al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Sostravel.com (MIL:SOS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 10 marzo a 0,85 euro in ribasso dell’1,16% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

