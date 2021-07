Con il Covid molte persone hanno, purtroppo, perso il lavoro, soprattutto in campo della ristorazione. Altre, invece, hanno deciso di cambiare vita, lasciando il proprio luogo di nascita per andare a cercare lavoro altrove.

In ogni caso, trovare lavoro non è un’impresa semplice. In particolare lo scoglio principale è quello di avere le capacità richieste per un mercato in continua evoluzione. Ci sono, infatti, competenze che qualche anno fa erano molto importanti e che ora passano in secondo piano. Al contrario, ci sono invece competenze che solo da pochi anni sono diventate fondamentali, come quelle legate alla tecnologia.

Oggi vediamo quali sono le capacità che i diplomati devono possedere per avere successo nel mondo del lavoro e quali sono gli impieghi ad esse collegati. Ecco i lavori per diplomati più richiesti e meglio pagati dalle aziende.

La mancanza di figure qualificate

Può sembrare sorprendente, ma ci sono tante aziende in Italia che non riescono a trovare abbastanza dipendenti. Il motivo è che purtroppo mancano competenze particolari, ciò è dovuto al fatto che tantissimi studenti abbandonano la scuola prima di diplomarsi.

Questa è sicuramente una situazione molto grave per il nostro Paese, sarebbe importante invertire questo trend. Tuttavia, coloro che invece hanno le competenze giuste sono estremamente avvantaggiati, perché possono rivolgersi al mercato del lavoro con grande successo, avendo sicuramente anche maggiore scelta.

Questi sono i lavori per diplomati più richiesti e meglio pagati dalle aziende

Tra le figure più richieste troviamo i meccanici e le persone in grado di montare motori e macchinari. Ci sono poi i cuochi ed i camerieri, molto importanti ora che i ristoranti stanno ripartendo dopo il Covid.

Inoltre, anche gli operatori sanitari sono estremamente richiesti, soprattutto in un momento come questo, in cui la sanità è fortemente sotto stress. Sono poi richieste figure all’interno dell’amministrazione delle aziende.

Insomma, ci sono tanti lavori che garantiscono buone opportunità. Chi riesce ad approfittarne potrà avere molto successo.

