A volte non ci soffermiamo abbastanza sull’importanza di riciclare. È un’azione molto importante da compiere innanzitutto per motivi economici: si risparmia davvero molto a non dover continuamente comprare qualcosa di nuovo. E poi, c’è una questione squisitamente ambientale: ridurre gli sprechi è fondamentale per tenere sotto controllo l’inquinamento. Questo è un tema che tocca tutti e di cui sarebbe sempre bene tenere conto.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa dà spesso utili consigli di riciclo. Ad esempio, chi ha dei cartoni delle uova e non sa cosa farne, può seguire questo articolo che dà utili indicazioni.

Anche oggi daremo un consiglio importante: questi sono i geniali oggetti che si possono riutilizzare per risparmiare soldi e fare bene all’ambiente.

Accorgimenti piccoli ma dai grandi effetti

Iniziamo cercando di migliorare le abitudini di tutti i giorni, ad esempio quando andiamo al supermercato. Ricordiamo che i sacchetti di plastica costano 5 centesimi l’uno, e che disperderli nell’ambiente causa gravi danni al pianeta. Risolviamo quindi entrambi i problemi acquistando delle grosse borse riutilizzabili. Così faremo una sola volta l’investimento, e le avremo sempre a portata di mano.

Altri oggetti importanti nella vita di tutti i giorni sono le batterie dei telecomandi: cambiarle ogni volta rischia di essere un salasso sul lungo periodo. Non solo, ma i componenti al loro interno sono tossici per l’ambiente, quindi facciamo dei danni a gettarle. Possiamo risolvere comprando sempre batterie ricaricabili, con l’apposito caricatore. Anche qui si tratta di una spesa più grande all’inizio, ma che mostrerà i suoi effetti positivi con il passare del tempo.

Un consiglio curioso

Concludiamo dando un’indicazione forse sorprendente. Esistono degli spazzolini con la testa rimovibile, che evitano quindi di gettare tutto nella spazzatura, ma solo una parte. Per chi se lo sta chiedendo: sì, è esattamente il principio degli spazzolini elettrici, ma senza appunto l’elettricità. Anche questo permette di spendere di meno nel tempo.

Questi sono i geniali oggetti che si possono riutilizzare per risparmiare soldi e fare bene all’ambiente. Facciamo un giro in rete e decidiamo quali prendere, non rimarremo delusi.