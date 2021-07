Ci risiamo con il caldo è impossibile sentirsi freschi e puliti dopo 10 minuti. In queste giornate in cui le temperature si sono alzate ed è impossibile fare tre passi senza sentirsi sudati e unti, anche la testa suda.

In questa situazione vorremmo tagliare i nostri capelli per provare un po’ di sollievo, ma è davvero questa la soluzione? Rinunciare alla nostra folta chioma per non soffrire il caldo? Assolutamente no.

Fortunatamente esistono dei rimedi o per meglio dire dei consigli che possiamo mettere in pratica per evitare di avere i capelli sudati d’estate.

Questi sono i consigli per evitare i capelli sudati d’estate e sentirsi freschi

Chiacchierando tra amici capita di dirsi che si sente troppo caldo quasi a voler desiderare di volersi rasare a zero. Questa condizione di disagio ci porta a essere più irritabili e meno pazienti. Molti commettono l’errore di lavare frequentemente i capelli sudati credendo di pulirli in realtà questo indebolisce il capello.

Preferiamo invece uno shampoo a secco che assorbirà il sudore e manterrà comunque pulita la nostra chioma.

Un altro consiglio da non sottovalutare è l’utilizzo del phon d’estate, quando fa troppo caldo è davvero difficile utilizzarlo. Un modo alternativo per utilizzarlo è sfruttare l’aria tiepida o addirittura fredda, questo ci farà sudare sicuramente meno.

Non dimentichiamo le acconciature

Piuttosto che correre dal parrucchiere e tagliare i capelli cortissimi, ricordiamoci che esistono della acconciature che possono aiutarci a sopportare meglio il caldo.

La classica coda alta è perfetta per fare in modo che i capelli non entrino in contatto con il sudore delle spalle. Lo chignon è molto elegante e raffinato e permette di raccogliere tutti i capelli. Oppure ancora una semplice treccia dona un’aria casual ma comunque ordinate, ma soprattutto non ci fa sentire troppo caldo in testa.

Quest’ultimo consiglio è molto chiaro, evitiamo di tenere sciolti i capelli così da soffrire un po’ meno e non desiderare un taglio netto.

