Molte persone hanno come obiettivo quello di perdere qualche chilo di troppo assumendo meno calorie. A volte però tale impresa può diventare una vera e propria ossessione. Ciò può pregiudicare seriamente la salute mentale. I risultati, inoltre, non si vedono neanche con il cannocchiale.

Si innesca un circolo vizioso al limite con il patologico. L’unica soluzione è rivolgersi a dei professionisti del settore e al proprio medico curante.

Si è visto in un precedente articolo che per avere un fisico perfetto e tonico bisogna mangiare in un certo modo. Nelle prossime righe, invece, ci sarà una disamina più approfondita.

Questi sono i cibi che hanno quasi zero calorie e che ci possono aiutare in una dieta equilibrata, sana e consapevole.

Deficit calorico

Dimagrire non significa semplicemente perdere peso. È importante che si rimuova solo ed esclusivamente la massa grassa. Per arrivare a questo obiettivo bisogna creare il famoso deficit calorico. Tramite un elevato consumo di calorie o un abbassamento dell’apporto calorico in entrata. Per fortuna esistono in natura dei prodotti che ci vengono in aiuto.

Anguria

L’anguria in inglese prende il nome di watermelon. Letteralmente significa “melone d’acqua”. Ciò suggerisce che esso è ricchissimo di acqua. Il suo contenuto calorico è davvero bassissimo in virtù di tale caratteristica. 30 calorie per 100 grammi.

Slim rice

Il cosiddetto “riso sottile” o slim rice può essere un alleato della nostra linea. Contiene pochissime calorie e può sostituire la pasta in maniera perfetta.

Zucchine

Le zucchine hanno solo 17 calorie per 100 grammi. Si possono usare anche come sostituto della pasta tagliandole a mo’ di spaghetti.

Sedano

Il sedano è uno snack leggero e salutare con le sue 20 calorie in 100 grammi. Alcuni studi suggeriscono che questo alimento favorisce anche la fertilità.

Cetriolo

Con 12 calorie per 100 grammi, il cetriolo è quasi costituito interamente di acqua (97%). Esso, inoltre, riesce anche a controllare la glicemia.

Questi cibi hanno un contenuto calorico molto vicino allo zero. Sono i migliori alleati della linea.