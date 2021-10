I cani sono i migliori amici dell’uomo e ci possono fare un sacco di compagnia. Quando decidiamo di adottarne uno, dobbiamo tenere conto di varie cose. Innanzitutto, dobbiamo assicurarci di avere abbastanza spazio in casa. Se abbiamo un’abitazione piccola, dobbiamo scegliere dei cani che non abbiano bisogno di troppo spazio, come abbiamo indicato in questo articolo. Se abitiamo in un luogo freddo, dobbiamo prendere una razza che non patisca le basse temperature e così via.

E se siamo persone sportive, che amano andare a fare lunghe passeggiate? Ci sono razze perfette anche per noi, molto energiche e che non vedono l’ora di essere portate a spasso. Infatti, questi sono i cani perfetti per chi vuole fare lunghe passeggiate in compagnia.

Le migliori razze

Oggi andiamo alla scoperta di tre razze di cane diverse.

Partiamo dal Beagle, razza molto conosciuta e amata di origini britanniche. Originariamente venivano addestrati come cani da caccia, per cacciare soprattutto lepri e volpi. Oggi sono anche comunemente adottati come cani domestici. I Beagle si affezionano molto al padrone e gli fanno sempre moltissime feste. Ma hanno pur sempre l’energia dei cani da caccia, quindi è bene portarli spesso a camminare. Sono così rapidi ed energici che forse faremo persino fatica a star loro dietro, se non siamo ben allenati.

La seconda razza che conosciamo è il Labrador Retriever. Anche questo cane arriva dal Regno Unito, e come il Beagle, è di taglia media. Si tratta di una razza intelligente, docile ed anche affettuosa, appartenente al gruppo dei cani da riporto. In origine, venivano cresciuti e addestrati per stare molto tempo all’aria aperta. Questo ha condizionato molto il loro temperamento e li ha resi perfetti per giocare al parco e fare lunghe passeggiate nella natura. Se ne adottiamo uno, quindi, non teniamolo chiuso in casa, ma portiamolo in giro con noi. Lui ci ricompenserà con tutto il suo affetto.

Concludiamo con una razza meno conosciuta, ovvero l’Épagneul Breton. Come suggerisce il nome, provengono dalla regione francese della Bretagna e dalla Spagna. Una volta questi cani venivano addestrati per cacciare gli uccelli e ciò li ha resi estremamente atletici e rapidi. Insomma, sono i compagni perfetti per andare a camminare dove vogliamo, sia in montagna che in giro per il nostro quartiere. Però alleniamoci o faticheremo a tenere il loro passo.